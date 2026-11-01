El Niño: en dos meses se trasladaron 147.500 animales desde las regiones afectadas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que ante el avance de las crecidas de los ríos vinculadas al fenómeno de El Niño, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) facilitó las gestiones para el traslado de animales desde las zonas afectadas por las contingencias hídricas y reitera a los productores la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger la sanidad y el bienestar del rodeo.

De acuerdo a los registros del organismo sanitario nacional desde agosto se evacuaron 147.500 bovinos y bubalinos de las regiones anegadas en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires.

La cantidad de cabezas movilizadas aumentó un 102 % respecto al mismo período en 2025 y demandaron 7.448 traslados, formalizados con la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Estas cifras corresponden a un balance parcial a la fecha, aunque se espera que los movimientos continúen aumentando a medida que evolucione la situación en cada región.

A fin de agilizar la evacuación y los trámites asociados al traslado de animales, el SENASA facilitó a los productores, entre otras gestiones administrativas, la emisión del DT-e y la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), para que puedan responder a las urgencias operativas y logísticas del momento.

Además, se prevén medidas excepcionales para el cumplimiento de requisitos sanitarios de movimiento, los cuales deben completarse cuando la hacienda llegue al establecimiento de destino.

Claves para el movimiento de tropas

Ante esta coyuntura, es importante recordar algunas pautas para facilitar la evacuación y el manejo de los animales durante la emergencia: