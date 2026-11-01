Agustín Rossi afirmó que Argentina “termina siendo cómplice” de la fuga de Flávio Bolsonaro

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, arremetió contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de ser “cómplice de la fuga” del excandidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro.

“Argentina termina siendo cómplice de la fuga de Bolsonaro”, analizó el legislador santafesino, ya que la administración libertaria le brindó al senador ultraderechista “la logística necesaria para que termine volando a Estados Unidos”.

“Era alguien que ya estaba requerido por la Justicia brasileña. La Justicia brasileña, al solicitarle que entregue el pasaporte, tenía una presunción de fuga. Bolsonaro está imputado en la Justicia brasileña de varios delitos, entre ellos lavado de activos y evasión, por los que tenía que responder”, acotó en declaraciones a Alpha TV.

“Esto el Gobierno argentino lo sabía. El Gobierno argentino le dio la logística necesaria para que termine volando a Estados Unidos en consonancia con toda una actitud que tiene este Gobierno de funcionar alineado a Estados Unidos”, reiteró el exministro de Defensa.

#Escándalo 🏛️🇧🇷 Piden interpelar a Quirno, Santilli y Monteoliva por la presunta colaboración de Milei en la fuga de Bolsonaro El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto para interpelar a tres ministros del Gobierno de Javier Milei por el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino antes de viajar a Estados Unidos. La iniciativa busca determinar si existió algún tipo de colaboración oficial para facilitar el traslado del dirigente brasileño. 📌 El pedido alcanza al canciller Pablo Quirno, al ministro del Interior, Diego Santilli, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. 📌 Juliano reclama explicaciones sobre el ingreso de Bolsonaro por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, y su posterior salida desde Puerto Iguazú en un avión privado. 📌 El legislador también pide conocer si existieron comunicaciones, gestiones o algún tipo de asistencia de funcionarios argentinos durante el paso del dirigente brasileño por el país. 📌 “Milei tiene que explicar si colaboró con la fuga de Bolsonaro”, sostuvo el diputado al fundamentar la iniciativa presentada en el Congreso. 🚘🛫 El planteo se produjo luego de conocerse que Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y posteriormente abordó un vuelo privado que realizó una escala en Guayaquil antes de continuar hacia Miami. Migraciones informó que la comitiva tenía documentación habilitante y no registraba impedimentos para ingresar al país. 🤌🏼 La presentación parlamentaria busca que los funcionarios nacionales brinden detalles sobre la actuación del Estado argentino durante ese recorrido. La eventual existencia de una colaboración oficial forma parte del cuestionamiento formulado por Juliano y deberá ser esclarecida a partir de la información que reclama al Ejecutivo. 👉 https://t.co/akaAPr37Gq 💬 ¿El Gobierno debería brindar explicaciones en el Congreso sobre el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina? #PabloJuliano #FlavioBolsonaro #JavierMilei #Congreso #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 29, 2026

Por otra parte, negó que Bolsonaro sea “un perseguido político” y aclaró que se trata de “un prófugo de la Justicia brasileña”.

“Ni siquiera había una orden de detención. Iba a tener que presentarse a declarar por una cantidad de delitos y ni siquiera iba a ser de manera inmediata porque, al ser senador nacional hasta el 31 de diciembre, iba a tener fueros hasta esa fecha”, concluyó Rossi.