domingo 01 de noviembre de 2026 - Edición Nº4607

Política | 29 oct 2026

Lavado y evasión

Agustín Rossi afirmó que Argentina “termina siendo cómplice” de la fuga de Flávio Bolsonaro

El diputado nacional de Unión por la Patria sostuvo que “el Gobierno de Milei le dio la logística necesaria para que termine volando a Miami, en consonancia con toda una actitud que tiene de funcionar alineado a Estados Unidos”.

Bolsonaro, Milei y Rossi.
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El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, arremetió contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de ser “cómplice de la fuga” del excandidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro.

“Argentina termina siendo cómplice de la fuga de Bolsonaro”, analizó el legislador santafesino, ya que la administración libertaria le brindó al senador ultraderechista “la logística necesaria para que termine volando a Estados Unidos”.

“Era alguien que ya estaba requerido por la Justicia brasileña. La Justicia brasileña, al solicitarle que entregue el pasaporte, tenía una presunción de fuga. Bolsonaro está imputado en la Justicia brasileña de varios delitos, entre ellos lavado de activos y evasión, por los que tenía que responder”, acotó en declaraciones a Alpha TV.

“Esto el Gobierno argentino lo sabía. El Gobierno argentino le dio la logística necesaria para que termine volando a Estados Unidos en consonancia con toda una actitud que tiene este Gobierno de funcionar alineado a Estados Unidos”, reiteró el exministro de Defensa.

Por otra parte, negó que Bolsonaro sea “un perseguido político” y aclaró que se trata de “un prófugo de la Justicia brasileña”.

Ni siquiera había una orden de detención. Iba a tener que presentarse a declarar por una cantidad de delitos y ni siquiera iba a ser de manera inmediata porque, al ser senador nacional hasta el 31 de diciembre, iba a tener fueros hasta esa fecha”, concluyó Rossi.

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