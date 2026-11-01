Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: encontraron su celular y se cumple la jornada de paro docente

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes atraviesa horas clave, ya que sumó el hallazgo de su celular, lo que podría aportar pistas concretas para esclarecer las circunstancias de la muerte de la maestra rural. Mientras tanto, se cumple este jueves la jornada de paro nacional docente convocado por CTERA.

📢 CTERA convoca este jueves 29/10 a una JORNADA NACIONAL DE DUELO, PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES Y ACCIONES EN TODO EL PAÍS. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, responsabilidades del Estado y JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY. ¡NI UNA DOCENTE MENOS! https://t.co/9bHdPcClRs — CTERA (@cteracta) October 28, 2026

El dispositivo podría ser clave para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió antes de su desaparición, por lo que los investigadores buscan establecer si contiene información relevante para avanzar en la causa.

Vale consignar que la última comunicación conocida de la docente rural fue el miércoles 7 de octubre, cuando le envió un audio a su nuera, Alejandra, para contarle las dificultades que enfrentaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela. Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron su desaparición.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina; y su cuerpo fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas.

La investigación comenzó a concentrarse en personas vinculadas con la estancia El Curupí, especialmente en quienes tenían contacto frecuente con la docente y conocían sus desplazamientos. En concreto, Ireneo Zarza, capataz de la estancia, está acusado como coautor de femicidio y fue señalado como uno de los principales sospechosos.

De acuerdo a lo reseñado por TN, durante los allanamientos, los investigadores encontraron ropa quemada en una construcción rural que utilizaba Zarza, ubicada a unos 150 metros de la escuela. Los elementos fueron secuestrados para realizar pericias.

También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento rural. La cuarta acusada por el asesinato es Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple. La mujer era una baqueana que ayudaba a trasladar a Godoy a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela. Además, le ofrecía alojamiento en una casa cercana.

Durante un allanamiento en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio después de haber brindado declaraciones contradictorias sobre la desaparición.

En una de sus versiones, el hombre aseguró que Godoy había sido asesinada y que su cuerpo fue arrojado a un bañado. Posteriormente se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración había sido obtenida mediante presiones y maltratos policiales.

Así las cosas, además de la autopsia, serán relevantes los resultados de las pericias sobre la ropa y demás elementos secuestrados, como el celular en cuestión.

Paro docente y jornada de duelo

Tras el crimen, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre.

Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

Desde CTERA, en consonancia con su sindicato de base en la región (SUTECO), exigieron una investigación judicial exhaustiva, transparente y sin demoras que determine todas las responsabilidades políticas y penales.

Asimismo, la cúpula sindical apuntó directamente contra los gobiernos provincial y nacional: “Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente”.

A través de un comunicado oficial, recalcaron que “ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública”.

La #CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo, con paro nacional y con acciones en las provincias. ¡JUSTICIA POR NANCY GODOY! ¡NI UNA DOCENTE MENOS! #JusticiaPorNancy https://t.co/CwHxfuuJl7 — CTERA (@cteracta) October 29, 2026

Para esta jornada se esperan radios abiertas, conferencias de prensa y movilizaciones en distintos puntos del país bajo una misma consigna: “¡Justicia por Nancy Estela Godoy!”.

