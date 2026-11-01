El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental

El Senado de la Nación celebró este jueves una sesión ordinaria, presidida por Victoria Villarruel, que comenzó pasadas las 14 horas con la asunción de Claudia López (La Libertad Avanza), en reemplazo del senador Juan Carlos Pagotto, fallecido el pasado 29 de septiembre. Además, se aprobaron diversos proyectos, entre ellos el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), el Mercado Voluntario de Carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental. Asimismo, el pleno acompañó iniciativas vinculadas con el uso de pictogramas, la educación emocional y la transferencia de un inmueble ubicado en Puerto Madryn.

Al inicio de la sesión, se realizó un minuto de silencio en homenaje al senador Pagotto, al cumplirse un mes de su fallecimiento. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA), tomó la palabra para recordarlo: “Hace exactamente un mes nos dejaba un hombre que transmitía templanza, con una cultura intachable, de bien e instruido, y con una gran vocación por la justicia y la política”.

Cabe destacar que senadores de distintos espacios políticos también tomaron la palabra para destacar la trayectoria y las cualidades humanas del senador fallecido.

Por su parte, el senador Mariano Recalde (Justicialista) rindió homenaje al recientemente fallecido secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, y destacó su trayectoria en defensa de los trabajadores legislativos: “Fue un dirigente del movimiento obrero que defendió los salarios, los derechos y los puestos de trabajo de los trabajadores legislativos. Su militancia, sus convicciones y su lucha siguen vivas en cada trabajador que defiende sus derechos”.

Para concluir los homenajes, la senadora Natalia Gadano recordó al comodoro Carlos Rinke, fallecido en las últimas horas, héroe de la Guerra de Malvinas y figura destacada de la aviación argentina por su coraje y participación en arriesgados ataques contra la flota británica. Del mismo modo, la presidente de la Cámara alta, Villarruel, acompañó el reconocimiento y solicitó al cuerpo un minuto de silencio en memoria de todos los veteranos de Malvinas difuntos.

Posteriormente, se dio ingreso a las postulaciones para cubrir cargos en el Poder Judicial y a los pliegos de ascensos en la Cancillería, remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Además, el pleno aprobó sobre tablas, con el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes, un proyecto de resolución que invita al Papa León XIV a pronunciar un discurso ante el Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre del corriente año.

🔗Podés descargar el proyecto que expresa beneplácito por la visita de Su Santidad el Papa León XIV, obispo de Roma, sumo pontífice de la Iglesia Católica y soberano del Estado del Vaticano con motivo de su viaje a la República Argentina, acá: https://t.co/hsoJEfDAtY https://t.co/AW7SAXbMch — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 30, 2026

Asimismo, se solicitó al Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que arbitre los medios necesarios para garantizar la participación institucional del Senado, encabezado por su presidente, Victoria Villarruel. También se pidió que, si la agenda del Sumo Pontífice lo permite, se concrete una audiencia con una delegación de senadores encabezada por la titular de la Cámara alta.

Luego, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, leyó ante el recinto la carta enviada por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en la que informa que concurrirá al Senado el próximo 25 de noviembre para presentar su informe de gestión, en respuesta a un requerimiento del Parlamento.

Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)

A continuación, el cuerpo otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La iniciativa busca promover inversiones nacionales y extranjeras de al menos 12 millones de dólares destinadas a nuevas actividades productivas.

Entre sus principales medidas, contempla beneficios fiscales, la devolución de créditos fiscales del IVA y estabilidad normativa tributaria por 30 años, además de establecer requisitos de inversión y contratación de proveedores nacionales.

Al respecto, el senador Eduardo Vischi (UCR), miembro informante del proyecto, destacó que RIIR promueve actividades con impacto en todo el país. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un incentivo para la producción real: para la maquinaria, la mano de obra y el trabajo, no para la especulación financiera, que está terminantemente prohibida”. Asimismo, aclaró que el régimen “no condona ni rebaja impuestos, sino que pretende acelerar las inversiones”.

Al momento de los cierres de bloque, el senador José Mayans (Justicialista) consideró que “este proyecto trae aparejado el análisis y la situación económica, social y política del país”. Si bien reconoció que la iniciativa “tiene buena intención”, manifestó sus dudas respecto de su futuro tratamiento en la Cámara de Diputados y de la posición que podría adoptar el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

En ese sentido, cuestionó la orientación de la política económica del Gobierno, a la que calificó de “especulativa”, y afirmó que “este proyecto de incentivos no basta”. Sin embargo, anunció el acompañamiento de su bloque a la medida.

Para finalizar las alocuciones, la senadora Patricia Bullrich (LLA) expresó su apoyo a la iniciativa y destacó el trabajo realizado para alcanzar consensos. En ese sentido, señaló que “el proyecto presentado por el radicalismo se trabajó en comisión, se construyeron acuerdos y se habló con el Ejecutivo”.

Además, sostuvo que “así es como tenemos que funcionar: dando respuestas concretas a quienes quieran invertir, producir y generar trabajo”. En esa línea, agregó que “con estos incentivos estamos generando que las empresas argentinas vayan teniendo las mismas condiciones de competitividad que tiene la media de los países vecinos”.

Marco regulatorio del mercado del carbono

La sesión continuó con el tratamiento del proyecto de ley sobre el marco regulatorio del mercado del carbono, que obtuvo media sanción con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La miembro informante, senadora Nadia Márquez (LLA), destacó que la iniciativa surgió de la unificación de tres proyectos presentados y sostuvo que “abre a la Argentina a un nuevo campo de exportación”.

🔗Podés descargar el proyecto de ley sobre Marco Regulatorio del Mercado de Carbono siguiendo este link https://t.co/34fvq86NfW — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 29, 2026

La iniciativa establece un marco nacional para el registro, la regulación y la comercialización de créditos de carbono provenientes de iniciativas desarrolladas en el país. Asimismo, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), establece criterios de transparencia y trazabilidad y contempla un régimen de estabilidad fiscal por diez años para los proyectos registrados.

Modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental

Seguidamente, se abordó el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Salud Mental, el cual resultó aprobado con 42 votos afirmativos y 21 negativos. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), propone reformas principalmente en los procedimientos de internación, la definición del concepto de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” y el rol del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros cambios.

La miembro informante, senadora Ivanna Arrascaeta (LLA), agradeció la participación de especialistas, familiares de pacientes, dirigentes sociales, médicos y otros actores durante el tratamiento en comisiones. “Su participación está reflejada en la medida que hoy ponemos a consideración”, expresó.

Del mismo modo, destacó los aportes de los ministros de Salud provinciales, quienes, según señaló, “enriquecieron la propuesta”. En referencia a la Ley de Salud Mental vigente, sancionada en 2010, la senadora sostuvo que “quedó desactualizada e insuficiente”.

En ese sentido, señaló que, desde su sanción, se produjeron cambios significativos en el contexto social y sanitario, entre ellos la pandemia y el impacto de los entornos digitales en los jóvenes. Finalmente, resumió el objetivo de la iniciativa como la necesidad de “poder llegar a tiempo a lo que hoy reclama la realidad de la salud mental”.

A su turno, la senadora Belén Monte de Oca (LLA) sostuvo que “para entender el espíritu de esta reforma, primero hay que comprender que la salud mental es una realidad cotidiana para miles de familias que hoy se encuentran desamparadas”. Al referirse al marco normativo vigente que el proyecto busca modificar, cuestionó que “ató de manos a muchísimos profesionales, abandonó a pacientes en sus momentos de mayor vulnerabilidad y confundió libertad con abandono”.

Más tarde, hizo uso de la palabra el senador Maximiliano Abad (UCR), quien consideró que “la ley que estamos debatiendo mejoró muchísimo con respecto al proyecto original”. En ese sentido, destacó que se hayan corregido aspectos vinculados con la defensa de las incumbencias profesionales de la psicología. No obstante, señaló que mantiene “diferencias profundas con los artículos 23 y 24", al cuestionar que permiten la permanencia de los hospitales monovalentes, "cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios”, afirmó.

Acto seguido, sostuvo que “la respuesta eficiente es la red comunitaria y la internación en los hospitales polivalentes”. Por ese motivo, manifestó su acompañamiento en general al proyecto, aunque anticipó su voto negativo a los artículos mencionados.

Por su parte, la senadora Lucía Corpacci (Justicialista) manifestó que “nadie discute que tenemos un serio problema de salud mental y queda claro por las estadísticas que se vienen incrementando las consultas e internaciones”.

Sin embargo, Corpacci se mostró en contra de cambiar la ley vigente y propuso “dotarla de las herramientas económicas necesarias para que pueda ser eficiente”. También cuestionó que el proyecto no hubiera sido consensuado con los referentes provinciales de Salud Mental, pese a lo señalado por la secretaría del área durante su presentación en plenaria.

Según afirmó, “el proyecto se trabajó a espaldas de esos referentes”. Tras enumerar otras diferencias respecto de los criterios y conceptos incorporados en la propuesta, y cuestionar los “recortes presupuestarios y el desmantelamiento” de áreas por parte del Gobierno nacional, Corpacci enfatizó que el principal problema radica en la falta de recursos: “Esto no funciona porque no hay presupuesto”.