Argentina y una apuesta regional para llevar su cannabis al mundo

La industria argentina del cannabis y el cáñamo busca ampliar su alcance productivo y comercial, con la mira puesta en los mercados internacionales y en el desarrollo de nuevos negocios. En ese escenario, la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA) participó de ExpoCannabis Argentina 2026, que se realizó los días 23, 24 y 25 de octubre en La Rural de Buenos Aires, con una agenda centrada en acuerdos de cooperación regional y oportunidades para fortalecer la cadena de valor.

Uno de los principales ejes fue la conformación de una Federación Latinoamericana y del Caribe de Cámaras de Cannabis, junto con la Cámara de Cannabis de Costa Rica. La iniciativa contempla una sede proyectada en San José y una base operativa en Argentina, con el objetivo de establecer criterios compartidos de calidad, buenas prácticas y bioseguridad. La propuesta apunta a fortalecer el intercambio regional y mejorar las condiciones de acceso a mercados internacionales.

“El principal objetivo es el fortalecimiento regional del sector frente a la parálisis de la agencia regulatoria, la ARICCAME, la cual se encuentra intervenida desde el inicio de la gestión y ha frenado por completo el otorgamiento de permisos y la regulación de toda la cadena productiva”, señaló Luis Osler, presidente de CAINCCA.

En paralelo, la Cámara proyecta acuerdos de articulación con entidades provinciales de Tierra del Fuego, Salta, Tucumán y San Luis. Las iniciativas buscan vincular las capacidades productivas de cada región con la demanda de genética, equipamiento, análisis, capacitación, logística y servicios especializados.

Se trata de acuerdos clave para un sector que cada vez moviliza más innovación y empleo. De hecho, un estudio de Savio Economics realizado para CAINCCA estima que el mercado argentino de cannabis medicinal movilizaba aproximadamente US$ 46 millones anuales en 2024, bajo las restricciones existentes. El mismo informe proyecta que, con un programa medicinal ordenado, podría alcanzar los US$ 834 millones en 10 años y generar alrededor de 62.000 puestos de trabajo.

Potencial exportador ymercados en la mira

La agenda internacional responde a una oportunidad que el sector busca convertir en operaciones comerciales sostenidas. Alemania aparece entre los destinos de mayor interés para la flor medicinal: distintas empresas de ese país cursaron solicitudes de inflorescencias a la Cancillería argentina. Brasil, por su parte, representa un mercado cercano para derivados y cosmética. Aunque ya se registraron exportaciones puntuales de flor medicinal, todavía no existe un circuito regular que permita ampliar esas operaciones.

“Argentina cuenta con condiciones agroclimáticas, capacidades técnicas y costos de producción competitivos, lo que resulta muy atractivo para inversores de países en donde su costo productivo es mucho más elevado”, afirmó Osler.

La oportunidad, sin embargo, no se limita a exportar materia prima. La genética y las semillas también tienen potencial, al igual que los extractos, aceites, aislados, resinas y productos cosméticos, además de la tecnología, la maquinaria y los servicios de cultivo, análisis de laboratorio, capacitación y asesoramiento técnico.

Algunas empresas argentinas ya registran experiencias de inserción internacional en distintos segmentos. Es el caso de Evogrow, que comercializa en Brasil iluminación LED fabricada en el país; Le Caburé, dedicada a maquinaria de poscosecha con operaciones hacia Paraguay; y Cannafis, de Chaco, que informó una operación de exportación de flor medicinal a Nueva Zelanda. Estos ejemplos muestran que la capacidad exportadora puede abarcar tanto productos vinculados al cultivo como desarrollos tecnológicos y equipamiento de origen nacional.

Cadena productiva que busca ganar escala

Detrás de esas oportunidades existe una red de empresas y organizaciones que ya participa de distintos eslabones de la actividad. Las asociaciones civiles vinculadas al cannabis medicinal concentran parte de la demanda de productos, insumos y servicios, mientras que los proyectos de investigación y desarrollo y los criaderos de genética aportan capacidades técnicas.

A su alrededor trabajan proveedores de iluminación, sustratos, tecnología, maquinaria, logística, laboratorios y servicios profesionales. Sin embargo, otros segmentos, como el procesamiento de derivados, la logística especializada y la cosmética, todavía tienen margen para desarrollarse.

Para CAINCCA, uno de los principales obstáculos es la falta de un régimen de licencias medicinales que permita transformar la capacidad instalada y los proyectos autorizados en producción comercial regular. A esto se suma la necesidad de coordinar criterios entre ARICCAME, ANMAT, INASE y las autoridades sanitarias, además de establecer circuitos comerciales claros y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento. La incertidumbre también dificulta sostener contratos y planificar inversiones a largo plazo.

“Hay conocimiento, empresas y demanda: lo que se necesita es previsibilidad para invertir y crecer”, sostuvo la entidad.

La Cámara advierte que la falta de reglas estables afecta los plazos, la escala y la continuidad de los proyectos. Una empresa puede contar con infraestructura, equipos técnicos y potenciales compradores; pero, sin certezas sobre cuándo podrá producir, procesar o exportar, le resulta difícil sostener inversiones y avanzar en oportunidades comerciales.

El horizonte que plantea CAINCCA es el de una industria federal, con empresas de distintos tamaños y desarrollos adaptados a las economías regionales. Además del cannabis medicinal, el cáñamo industrial podría generar oportunidades para actividades como la producción textil, la metalmecánica y la agroindustria.

Para que ese potencial se traduzca en resultados, el sector identifica como condiciones centrales la puesta en marcha de licencias operativas, la coordinación regulatoria y la posibilidad de sostener exportaciones recurrentes. El objetivo, según la Cámara, no es empezar una industria desde cero, sino generar las condiciones para ampliar una actividad que ya cuenta con empresas, conocimiento y capacidades productivas.