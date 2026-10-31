Pablo Avelluto lapidó al PRO: “Apéndice irrelevante del Gobierno de Milei”

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, criticó el alineamiento del PRO con Javier Milei, al tiempo que convocó a construir una coalición amplia para enfrentar a la extrema derecha, ya que “la verdadera opción el año que viene va a ser democracia o autoritarismo”.

En este sentido, comparó lo vivido recientemente en Brasil y ponderó que “Lula no dudó, ni tampoco el Partido de los Trabajadores, en armar una coalición muy amplia que aislara a la extrema derecha y al mismo tiempo que fuera capaz de gobernar”.

“¿Queremos seguir viviendo en una democracia? ¿Queremos resolver los problemas de los argentinos en el marco de la democracia o estamos dispuestos a aceptar el autoritarismo, la barbarie, la humillación, la corrupción, la intolerancia, la brutalidad que muestra el gobierno de Milei?”, interrogó en declaraciones a Radio 10.

Acto seguido, aseveró que “hay momentos en los cuales tenemos que dejar aquello en lo que no pensamos igual, discutirlo, conversarlo, pero reconocer que entre todos los demócratas hay adversarios y no hay enemigos”.

También cuestionó a dirigentes que históricamente reivindicaron los valores republicanos, pero que, según su interpretación, mantienen silencio frente a declaraciones presidenciales que consideró “incompatibles” con esos principios.

Réquiem para el PRO

El exministro de Cultura de la gestión Cambiemos afirmó que el que fuera su partido perdió la identidad democrática liberal que, según recordó, había inspirado a parte de sus dirigentes y militantes.

“Aquel PRO al que yo me sumé, que habrá sido lo que yo quería o no, que podemos discutirlo un día entero, si el PRO era aquel sueño de un liberalismo democrático en la Argentina, hoy no lo es”, disparó.

En contraposición, evaluó que “hoy claramente es un apéndice irrelevante del Gobierno de Milei que solo está presente para prestarle sus votos en el Congreso”.

Avelluto también cuestionó determinadas posiciones vinculadas con la exclusión social y las restricciones al acceso a derechos: “Eso no es derecha, eso es extrema derecha, eso es autoritarismo”.

Alternativa para 2027

Ante este panorama, Avelluto planteó que la oposición necesita elaborar una propuesta común para el futuro del país, sin limitarse a intentar regresar a las políticas del pasado.

“Cada uno con su identidad política, con su historia, con su trayectoria puede y debe aportar a la construcción de una coalición lo suficientemente amplia que esté de acuerdo en cómo va a ser el país después de Milei”, esbozó.

También puso de relieve que “la solución no es la motosierra, no es la destrucción”. Y recordó: “Cuando llegué al Ministerio de Cultura, después de todas las turbulencias que tuvimos al principio, me di cuenta de que había muchísima gente enormemente valiosa, que hacía su trabajo de manera muy rigurosa”, contó.

“Tenemos que reencontrarnos, tenemos que construir una coalición muy amplia, tenemos que terminar con la extrema derecha en la Argentina, tenemos que ganarle con una montaña de votos”, exhortó.

Finalmente, reflexionó: “Ni vos ni yo queremos una Argentina con inflación porque la inflación nos hace mal a todos. Lo que tenemos que pensar ahora es si es este el único camino. Y no es este el único camino”.

“Yo no puedo creer cuando un gobierno celebra que la gente haya pasado a la informalidad. Lo vemos cuando pedimos la comida y viene un pibe en una bicicleta para juntar dos pesos a lo largo de un día entero ¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo?”, remató.