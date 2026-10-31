Fiesta Nacional de la Confluencia 2027: una grilla de primer nivel en cuatro jornadas temáticas

En un evento realizado en el Alto Comahue Shopping, con una gran concurrencia de invitados y medios de prensa, se dio a conocer este miércoles la grilla de artistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027.

La cita será el 18,19, 20 y 21 de febrero de 2027 en la Isla 132 de Neuquén Capital. En esta ocasión la realización de la fiesta estará a cargo de En Vivo Producciones de José Palazzo, creador del reconocido Cosquín Rock, con más de 20 años en la organización de eventos masivos que son referencia en el país.

A partir de un video presentación de alto impacto, la producción dio a conocer que este año la fiesta se dividirá en cuatro jornadas temáticas: Cumbia y Cuarteto, Urbano, Rock y Folklore.

El jueves será el turno para Los Cumbieros, que disfrutarán de la presencia sobre el escenario de Ke Personaje, Un Poco de Ruido, Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos y Q’Lokura. Dos debutantes y dos que repiten en una noche con cuatro opciones de primer nivel para el género de los que se pasan las noche ‘tirando pasos’ como planteó el spot presentación.

El viernes será el tiempo de Los Hiteros, amantes del pop y la música urbana. Esa noche abrirá el escenario Usted Señálemelo, la banda indie formada en Mendoza, luego subirán Silvestre y la Naranja que estuvieron presentes durante la ceremonia e interpretaron un set de dos temas que hicieron bailar al auditorio.

Los platos fuertes de la noche del viernes será Paulo Londra, uno de los precursores del Trap, surgido de las míticas competencias de Freestyle como El Quinto Escalón. Y luego de estos tres debutantes absolutos en el escenario de la isla 132, cerrará esta jornada estrictamente para hiteros ‘La Nena de Argentina’ María Becerra. Dueña del récord absoluto de asistencia -en una sola jornada- durante la edición 2025 de la Fiesta de la Confluencia, cuando congregó a más de 470 mil personas. En esa oportunidad la cantante grabó durante su show el videoclip del tema Tatú que hizo que el escenario de la Confluencia llegará a millones de personas que vieron el video en las redes sociales.

El sábado será el tiempo de Los Rockeros. El cartel de ese día estará compuesto por Las Pastillas del Abuelo, El Plan de la Mariposa, Divididos y Ciro y Los Persas. Cuatro grupos que pisan fuerte en la escena nacional con tres que ya estuvieron en otras ediciones del festival y una banda El Plan de la Mariposa que debió suspender su presentación en 2022 a pocos días de comenzar la fiesta, por lo que tendrá revancha arriba del escenario.

Por último, el día domingo será el momento para Los Peñeros. Amantes del folklore y la chacarera que podrán cantar las canciones de Ernesto Guevara, La Valenti, Ahyre, Soledad Pastorutti y finalizarán la noche al ritmo del Chaqueño Palavecino.

Una última noche que rescatará las raíces y las tradiciones y convocará a un público familiar y con el debut absoluto de 4 de los 5 artistas en la fiesta.

Cabe informar que las entradas para el campo preferencial se pondrán a la venta el viernes 6 de noviembre a través de edenentradas.com.

La organización promete a los que elijan participar de esa manera de la fiesta, disfrutar de una experiencia diferente, a través de una pulsera cashless que facilitará su acceso rápido al predio y además permite cargar crédito en la pulsera para poder comprar en los foodtrucks ubicados dentro de la zona preferencial sin necesidad de utilizar ni dinero en efectivo, ni tarjetas y la compra tampoco dependerá de la conectividad, que muchas veces en una concentración tan masiva de gente, juega una mala pasada.

Ya se vive

La presentación arrancó con un momento muy emotivo cuando Valentina Soria, conocida artísticamente como La Valenti entonó las estrofas de “Neuquén Trabun Mapu”.

Luego José Palazzo explicó cuáles serán las novedades más importantes de esta nueva edición y la impronta que se busca darle a la fiesta para que siga creciendo y evolucionando como espectáculo artístico, cultural, gastronómico y genere una experiencia única a quienes concurren año a año a la Isla 132.

Resaltó el aporte de la economía naranja –asociada con la creatividad y la cultura- este tipo de eventos y se mostró orgullosos de venir del interior del país para sumar su aporte a la fiesta.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para tener cuatro días bien marcados”, explicó. Palazzo también adelantó modificaciones en la experiencia del público, con propuestas destinadas a que las familias disfruten del festival desde temprano.

“La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de mucha variedad de música y que haya para todos los gustos”, afirmó.

La secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, resaltó el carácter fundamental de la fiesta como impulsora de la actividad económica. 15 mil personas trabajan directa o indirectamente durante los días de festival. La hotelería al 100 %, el turismo con una altísima actividad, un movimiento económico, producto del evento que el año pasado generó más de 65 mil millones de pesos fueron también datos que Pasqualini destacó en su alocución.

Mariano Gaido, intendente de la Ciudad, se mostró entusiasmado con la llegada de esta nueva productora a la organización de la Fiesta y resaltó la importancia de la iniciativa privada en este tipo de iniciativas, dejando el claro que la Fiesta hace una aporte importantísimo a toda la actividad comercial de la región e invitó a subir al escenario al gobernador Rolando Figueroa y a los presidentes de las Cámaras Hotelera y Gastronómica de la región.

El gobernador Rolando Figueroa, destacó, en declaraciones posteriores a la prensa, el sentido de pertenencia que genera el evento entre los habitantes de toda la provincia. “Es una fiesta que nos enorgullece a todos los neuquinos. Todo el interior siempre está atento a la fiesta, con lo cual creo que esta va a ser una fiesta récord”, expresó. El mandatario provincial valoró especialmente la magnitud de la convocatoria y la posibilidad de que artistas nacionales e internacionales encuentren en Neuquén un escenario multitudinario. “Los músicos incluso eligen esta fiesta para grabar sus videos. El marco de público que les da no lo consiguen en otro lugar”, señaló.

Luego de la presentación del video que revelaba la incógnita, llegó el momento de repasar la grilla y se dio paso al momento musical de la presentación.

Ernesto Guevara interpretó una versión emocionante de Quimey Neuquén. Luego le tocó el turno a La Valenti, que dió rienda suelta a toda su personalidad y para finalizar, Justo Fernández Madero y Francisco Nicholson, de Silvestre y la Naranja, regalaron al auditorio dos canciones que fueron digno cierre de una presentación que impactó en el Alto Comahue Shopping.