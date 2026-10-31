Kicillof en Jujuy: “El año que viene vamos a cambiar la historia de la Argentina”

En el marco de una intensa gira por el norte argentino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente del Partido Justicialista, Axel Kicillof, visitó este viernes la provincia de Jujuy. La jornada incluyó la firma de acuerdos de cooperación interjurisdiccional con el mandatario local, Carlos Sadir, y con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, además de un encendido acto político ante dirigentes, militantes y representantes gremiales.

Un fuerte mensaje político de cara al futuro

Durante su discurso en el Club Altos Hornos Zapla —acompañado por el jefe comunal local y los diputados provinciales Carlos Haquim y Rubén Armando Rivarola, entre otros referentes—, Kicillof endureció sus críticas hacia la gestión económica nacional.

"Después de tres años de un gobierno de ultraderecha que representa los intereses de las corporaciones y los poderes internacionales, nuestro pueblo comprendió que fue víctima de la estafa electoral más grande de la historia", afirmó ante una multitud. En esa línea, lanzó una de las principales definiciones de la jornada: "Por eso hoy se respira una energía y un entusiasmo que nos llenan de esperanza: el año que viene vamos a cambiar la historia de la Argentina".

El mandatario bonaerense también relató las impresiones recogidas durante su visita: "Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, a los comerciantes, a los productores de tabaco y caña de azúcar, a los estudiantes y a los investigadores, y en todos encontramos la misma preocupación: cada vez están peor y no ven perspectivas de mejora". Pese al diagnóstico social adverso, remarcó que "en el corazón de nuestro pueblo está la base para recuperar cada una de nuestras provincias y nuestra soberanía".

Acuerdo institucional con Carlos Sadir: gestión por encima de las diferencias

Horas antes del mitin político, Kicillof mantuvo un encuentro formal en la Casa de Gobierno de Jujuy con el gobernador provincial, Carlos Sadir, con quien suscribió un convenio marco de colaboración mutua. El entendimiento busca articular programas y acciones conjuntas en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología.

Pese a pertenecer a fuerzas políticas distintas, ambos mandatarios destacaron la madurez del diálogo democrático. "Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar: en democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos", remarcó Kicillof.

Asimismo, advirtió sobre el impacto del ajuste en el interior productivo: "Encontramos muchas similitudes entre la realidad que atraviesa Jujuy y lo que está ocurriendo en nuestra Provincia: la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las economías regionales están afectando a todo el país. Son muy pocos los sectores que se están salvando de esta crisis".

Visita a Palpalá y defensa del litio y la ciencia nacional

En su paso por el municipio de Palpalá, Kicillof firmó un convenio de cooperación con el intendente Rubén Rivarola y recorrió el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu). Allí, acompañado por investigadores, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Liliana del Carmen Bergesio, y la directora del centro, Victoria Flexer, evaluó los avances en energías renovables y el desarrollo estratégico del litio.

Desde el polo científico, el Gobernador subrayó: "No alcanza con tener los recursos que todo el mundo está buscando: esa riqueza se tiene que llenar de trabajo argentino, ciencia y producción nacional".

Cerca del cierre, Kicillof apuntó con dureza contra el modelo de la Casa Rosada: "Hay que remontarse a los comienzos de nuestra historia para encontrar un Gobierno nacional tan unitario, centralista y desinteresado por la realidad de las provincias: interrumpe programas de salud y educación, paraliza la obra pública y nos obliga a los gobernadores a dar cada vez más respuestas con menos recursos".

Y concluyó con un fuerte llamado al federalismo: "No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero frente a un Gobierno que se ausenta, debemos fortalecer la solidaridad y la cooperación entre las provincias para cuidar a nuestros pueblos".

De las actividades institucionales y políticas participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el vicegobernador jujeño, Alberto Bernis; legisladores, intendentes y dirigentes sindicales y sociales de la región.