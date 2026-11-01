Milei inauguró auditorio evangelista en Neuquén y prometió un “siglo de oro” para Argentina

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado de la inauguración del nuevo auditorio Jesús es Rey, en la provincia de Neuquén, donde reafirmó que su Gobierno aplica “la moral como política de Estado” y sostuvo que “tomamos medidas partiendo de lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”.

“Una ciudadanía con fe es una ciudadanía comprometida con la justicia y con la construcción de un futuro mejor.” - Presidente Javier Milei. 📍Iglesia Jesús es Rey, Neuquén. https://t.co/uBXLeoi47w — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 31, 2026

A su llegada a la provincia, el mandatario fue recibido por el gobernador Rolando Figueroa y, posteriormente, en el auditorio, por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la senadora nacional Nadia Márquez.

Durante su exposición, destacó que el nuevo espacio, con capacidad para 4 mil personas, es el auditorio más grande de la Patagonia y fue construido “con el aporte de las familias de la comunidad”. Asimismo, reconoció la labor de la iglesia, que cuenta con casi 90 años de historia, una escuela con 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades. “Antes de este auditorio ya habían hecho mucho por sus vecinos y lo hicieron sin esperar que nadie se los pidiera”, expresó.

En ese marco, defendió el equilibrio fiscal como una de las banderas de su Gobierno: “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”. Además, ratificó el compromiso de bajar impuestos en la medida en que el equilibrio de las cuentas públicas lo permita.

El mandatario también cuestionó las promesas del “populismo” y advirtió que “los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles justamente porque son populares, pero el paraíso de un día para el otro no existe y esa promesa siempre termina costando demasiado”. Frente a ese camino, sostuvo que una sociedad libre permite trabajar, invertir y desarrollar proyectos de vida, y destacó: “Una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, en Neuquén. https://t.co/4xYH4PRXkY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 31, 2026

Por otra parte, se refirió a la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y manifestó que “lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia”. Consideró que será una oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que conforman la matriz cultural de Occidente.

Finalmente, Milei aseguró que el Gobierno está sentando “las bases para el siglo de oro de la Argentina” y, al evocar la parábola de los dos cimientos, expresó que “esa es la Argentina que queremos construir: un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, que aguante las tormentas que vengan”.

