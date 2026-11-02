Cristina Kirchner no descartó su candidatura en 2027: “¿Por qué no?”

La titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, al tiempo que no descartó ser candidata presidencial en 2027, atento a la presentación realizada ante la Organización de las Naciones Unidas.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, exclamó la líder opositora entrevistada por The Washington Post.

Cumpliendo seis años de arresto domiciliario con inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, CFK comparó su situación con la de su aliado Lula da Silva, recientemente reelegido presidente de Brasil, quien pasó 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas. “Me dijo: ‘Hacé ejercicio y no te deprimas’”, reveló.

Elecciones 2027

“Ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente”, describió Fernández de Kirchner.

Además, inquirió: “¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50 por ciento piensa que el otro 50 por ciento debe desaparecer?”.

Y cuando fue consultada sobre su eventual postulación, se mostró cautelosa aunque dejó la puerta abierta: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Del mismo modo, volvió a rechazar la condena en su contra: “Decime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”.