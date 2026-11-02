Los anteojos de sol también fueron protagonistas en el casamiento de Lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. Entre los detalles de los looks de la jornada, los lentes de sol tuvieron su lugar y una marca en particular tuvo presencia destacada con un modelo elegido por la cantante y dos de sus invitados.

Los anteojos de sol ganan protagonismo como accesorio en los casamientos y se suman tanto a los looks de los novios como a los de sus invitados. En bodas de día, especialmente al aire libre, combinan practicidad y estilo, y se convierten en un complemento más a la hora de definir el look.

Para la ocasión, Lali eligió el modelo Biarritz Sun, mientras que Dillom optó por el Legado C3, perteneciente a la cápsula LALI x HRDM, la colección de edición limitada que la artista diseña junto a la marca. Majo Riera, mamá de Lali, completó su look con unos Shanghai.

“See beyond”

Hardem, como su lema lo indica, se impulsa en el mercado de la moda por “ver más allá” del clasicismo que tiene la industria de la óptica. La marca entiende que los anteojos se han convertido en un accesorio de moda protagonista e indispensable por eso trabaja en la producción de modelos con gran diversidad de estilos y paletas de colores, dando como resultado colecciones que van más allá de las tendencias y conquistan al público de espíritu joven, libre y explorador.