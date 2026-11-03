Alfil de Kicillof desafía la candidatura de Cristina y pide PASO en 2027

La interna dentro del peronismo ingresó en una zona de máxima ebullición política. Tras las repercusiones internacionales y las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner —quien en una entrevista con The Washington Post no descartó postularse a la presidencia en 2027 si se levanta su inhabilitación—, el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a marcar la cancha con dureza y ratificó su vocación de poder por fuera de los armamentos tradicionales de La Cámpora.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el espacio liderado por Axel Kicillof, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), no descarta competir en unas primarias y sostuvo que "el pueblo peronista va a definir quién nos representa".

Defensa de las PASO y rechazo a las definiciones "a dedo"

#Elecciones2027 🗳️🔥 Cristina Kirchner no descartó ser candidata en 2027: “¿Por qué no?” Cristina Fernández de Kirchner volvió a dejar abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2027. En una entrevista con The Washington Post, la titular del Partido Justicialista supeditó esa posibilidad a recuperar sus derechos políticos, mientras volvió a cuestionar su condena judicial. 📌 Ante la consulta sobre una eventual postulación, CFK respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. 📌 Actualmente cumple seis años de arresto domiciliario y pesa sobre ella una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. 📌 Comparó su situación con la de Lula da Silva y reveló el consejo que recibió del presidente brasileño: “Hacé ejercicio y no te deprimas”. 📌 También pronosticó que Donald Trump perderá las elecciones en Estados Unidos y cuestionó su respaldo a gobiernos de derecha en América Latina. 🗣️🗞️ La expresidenta trazó además un duro diagnóstico sobre la situación argentina. Afirmó que muchos ciudadanos están frustrados porque “sus vidas no han mejorado” y porque el dinero no les alcanza hasta fin de mes. ⚖️❎ CFK volvió asimismo a rechazar la condena en su contra y cuestionó al sistema judicial argentino. Su eventual candidatura, de todos modos, está condicionada a que pueda revertir la inhabilitación que actualmente le impide competir por cargos públicos. 👉 https://t.co/Jt3EjyiGDE 💬 ¿Qué impacto tendría en el escenario político de 2027 una eventual candidatura de Cristina Kirchner? #CristinaKirchner #Elecciones2027 #Peronismo #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 2, 2026

En consonancia con sus últimas apariciones públicas y conferencias de prensa, Bianco ratificó la postura inquebrantable del kicillofismo en torno a los mecanismos de selección de candidatos. El funcionario exigió el respeto y la vigencia de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como la herramienta democrática indispensable para ordenar el tablero opositor.

"Cada sector propondrá sus candidaturas el año que viene y el pueblo definirá. No se trata de definiciones a dedo, sino de evaluar quién convoca más y quién representa mejor las necesidades de la sociedad", disparó el ministro, cerrándole la puerta a cualquier intento de imposición centralizada de postulantes.

Asimismo, ante las turbulencias y cruces soterrados con sectores internos como La Cámpora, Bianco les pidió que "no se pongan nerviosos", recordando que la prioridad actual de la gestión provincial está puesta en la administración y el fortalecimiento político, mientras que las discusiones estrictamente electorales se darán en el transcurso del próximo año.

Candidato propio y distancia frente a la situación judicial de Cristina

El sector que responde a Kicillof dio un paso más al confirmar públicamente que el espacio tendrá un candidato a presidente propio de cara a los comicios de 2027, profundizando los matices con el cristinismo duro. Semanas atrás, el propio ministro ya había puesto en duda un respaldo automático a una eventual postulación de la expresidenta, al cuestionar: "No sé si nos alinearíamos con una candidatura de Cristina".

En esa misma línea, al ser consultado sobre la petición que la exmandataria presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para recuperar sus derechos políticos, Bianco se mostró prudente respecto a los plazos y la normativa vigente, señalando que un dictamen de ese organismo internacional no es de carácter vinculante con la Justicia argentina, que mantiene sobre ella una condena firme con inhabilitación.

De este modo, el kicillofismo blinda su autonomía política, desafía las estructuras tradicionales de conducción partidaria y posiciona firmemente a la Provincia de Buenos Aires como el eje central de la reorganización del peronismo.