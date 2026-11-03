Reclaman que la Provincia acelere las obras en el Canal Maldonado ante la amenaza de El Niño

La preocupación por el estado de la infraestructura hidráulica en el sur de la Provincia de Buenos Aires sumó este lunes un fuerte reclamo legislativo. La diputada provincial del bloque de la UCR + Cambio Federal (Unión Cívica Radical), Priscila Minnaard, expresó su profunda inquietud por la situación edilicia, estructural y operativa del Canal Maldonado de Bahía Blanca, y exigió al Ejecutivo provincial que implemente un plan de trabajo intensivo e ininterrumpido para acelerar sus reparaciones.

A través de un proyecto de declaración ingresado en la Legislatura bonaerense, la diputada advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de una de las arterias de desagüe más importantes de la ciudad, cuya capacidad de contención resulta determinante para proteger la integridad física y el patrimonio de miles de familias frente a eventuales anegamientos.

Un plan de trabajo de 24 horas y el fantasma del "Súper Niño"

En su iniciativa, Minnaard solicitó formalmente que la Provincia disponga un esquema operativo de 24 horas diarias,con turnos rotativos diurnos y nocturnos, para garantizar que las tareas de saneamiento, mantenimiento y adecuación estructural no se detengan.

#CambioClimático 🌧️🐄 El Niño: en apenas dos meses trasladaron 147.500 animales de las regiones afectadas El avance de las crecidas de los ríos asociadas al fenómeno de El Niño obligó a intensificar la evacuación de hacienda en distintas provincias. Desde agosto, el SENASA registró el traslado de 147.500 bovinos y bubalinos desde zonas anegadas para preservar la sanidad y el bienestar de los rodeos. 📌 Los movimientos se concentraron en Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires. 📌 La cantidad de animales trasladados aumentó un 102 % respecto del mismo período de 2025. 📌 Para movilizar las 147.500 cabezas fueron necesarios 7.448 traslados, formalizados mediante el Documento de Tránsito electrónico (DT-e). 📌 El SENASA agilizó trámites y dispuso medidas excepcionales para facilitar las evacuaciones frente a la emergencia hídrica. 📋 El organismo recomienda anticipar los movimientos entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, identificar previamente potreros altos o sectores seguros y contar con reservas suficientes de alimento y agua potable. También aconseja realizar los arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés de los animales. 🌊💦 Las cifras difundidas corresponden a un balance parcial y se espera que la cantidad de movimientos continúe creciendo de acuerdo con la evolución de las inundaciones. 🐮🐑 Si la evacuación resulta imposible, la recomendación es abrir tranqueras y alambrados internos para permitir que la hacienda pueda desplazarse hacia terrenos más elevados. 👉 https://t.co/Ac6lky8sRl 💬 ¿Qué medidas deberían reforzarse para reducir el impacto de las inundaciones sobre la producción ganadera? #ElNiño #Ganaderia #SENASA #Campo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 29, 2026

El fundamento central del pedido radica en la necesidad imperiosa de anticiparse a los pronósticos climáticos internacionales, los cuales advierten sobre la posible llegada de eventos meteorológicos severos y precipitaciones extraordinarias asociados al fenómeno conocido como ‘Súper Niño’. Según alertan ingenieros e hidrólogos de la región —como el especialista Schefer—, la capacidad operativa actual del sistema se encuentra severamente comprometida ante crecidas de gran magnitud.

"La situación exige una respuesta urgente y prioritaria que no puede quedar sujeta a los tiempos administrativos habituales. Está en juego la seguridad de toda la comunidad de Bahía Blanca", subrayó la diputada en los considerandos de la iniciativa.

Reclamo coordinado y antecedentes en el Concejo Deliberante

El planteo impulsado desde la banca radical en La Plata no surge en solitario, sino que sintoniza con las demandas previas planteadas en el ámbito local. La iniciativa legislativa recupera la preocupación expresada por los concejales Martín Salaberry y Cecilia Borelli (bloque Somos Bahía), quienes impulsaron una resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca advirtiendo sobre la lentitud y eventual paralización de las tareas por parte de la administración provincial.

Invocando el principio de precaución y la responsabilidad ineludible del Estado en materia de protección civil y gestión de riesgos, el proyecto reclama la asignación presupuestaria urgente, la disponibilización de maquinaria pesada y la presencia permanente de cuadrillas en las zonas críticas para mitigar un riesgo latente de gran escala en el sur bonaerense.