Cómo se juega la última fecha: el campeón de la Tabla Anual se define el sábado

Dada la excepcionalidad de dos eventos que convergen en los mismos días y horas, como son la visita del Papa León XIV y la definición de los accesos a los playoffs y el ganador de la tabla anual del fútbol argentino, los organismos de seguridad propusieron los días y horarios más convenientes para nueve de los 15 partidos que se disputarán en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires en esta definitoria fecha 16 del Torneo Clausura.

Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol también tuvo que utilizar parámetros de prioridad para el armado de la programación, dadas las clasificaciones que están en juego. A saber:

1) Ante todo se priorizó la disputa de los partidos que involucran a los aspirantes a ganar la tabla anual. Esto incluye el solapamiento de estos encuentros.

¡El Bicho ganó en Tucumán y va por la anual! @AAAJoficial derrotó 2 a 1 a @ATOficial (Canelo) con los goles de Giménez y Ferreira e/c por la #FechaNaldo del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 📷 Argentinos https://t.co/AVjvBGUrmv — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 3, 2026

2) Solapar los encuentros de los partidos que involucran a los equipos que pueden acceder a los playoffs del Torneo Clausura.

3) El resto de los partidos que no involucran a equipos que no encuadran en los puntos 1 y 2.

Teniendo en cuenta estos argumentos, la decimosexta fecha del Torneo Clausura quedó definida así

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B)

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B)

19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)

19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Unión – Vélez (Zona A)

¡El capitán del Rojo puso las cosas 1 a 1! Meza esperó a Borgogno y pateó su penal al lado contrario. https://t.co/EFAn4PPMlb — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 2, 2026

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B)

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

Domingo 8 de noviembre

17.00 Central Córdoba – Lanús (Zona A)

19.30 Instituto – Newell’s (Zona A)