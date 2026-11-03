Sebastián Pareja rechazó la reelección indefinida en PBA: “Parásitos”

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, salió a negar enfáticamente supuestos respaldos de la fuerza violenta a las reelecciones indefinidas de intendentes en los municipios del principal distrito del país.

“Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”, exclamó el legislador, en igual tenor a lo ya expresado por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

A través de un posteo en redes sociales, consignó que “estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente”.

“El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza”, remató Pareja.

En tanto, la cuenta oficial de LLA en la Provincia, indicó a través de un comunicado que “la casta ha pasado décadas robando el dinero de los que pagan sus impuestos. No cambia más, y como si fuera poco, por estas horas lo único que le preocupa son las reelecciones indefinidas de sus intendentes, mientras la provincia luce a la deriva, no sólo en el sentido metafórico”.

Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos. Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente. El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza. — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

“Quieren estar atornillados a sus asientos, como parásitos que son, comandados por el peor espécimen: Axel Kicillof. Robaron y roban. Su principal deseo es hacerlo para siempre”, sumó la fuerza mileista.

Y cerró: “Mientras tanto, los habitantes de Buenos Aires seguimos sufriendo esta película de terror sin fin, que se llama ‘el abandono bonaerense’. Más casta e insensibilidad no se consigue. Disfruten, les queda poco”.

