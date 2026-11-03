Pettovello dijo que “de ninguna manera” el Papa bajará línea política en su visita al país

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se refirió a la inminente visita del Papa a la Argentina y negó tajantemente que León XIV despliegue un “mensaje político” durante su estadía en el país.

“Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza... ¿De que otro tema hablaría la Iglesia?”, enfatizó la funcionaria.

Asimismo, consignó que “hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo”.

“De ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local. El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral”, disparó Pettovello en declaraciones a Radio Mitre.

📣 “De ninguna manera va a venir a hacer ningún comentario de la política local”: Sandra Pettovello, sobre la visita del papa León XIV a la Argentina 📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/LjzHHAkwL7 https://t.co/VK9WFns0gJ — Radio Mitre (@radiomitre) November 3, 2026

En cuanto a las críticas de varios actores de la Iglesia Católica local hacia el Gobierno, la ministra sostuvo que “los obispos no están en desacuerdo con la labor que viene haciendo el Ministerio de Capital Humano, más allá de que siempre hay algo para mejorar. No hablo de otras carteras”.

“En cuanto a lo que se maneja en Capital Humano, no hay quejas. Por supuesto que saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha. Hay un diálogo interesante. Me escuchan y los escucho, la relación es buena y fluida”, matizó la titular de la cartera social.

“No reclaman mayor atención a los vulnerables, es una generalidad hacia todos. La Iglesia dice lo que tiene que decir, como el Papa. Eso es una mala interpretación de lo que dicen. Si le preguntan a un obispo sobre la morosidad, por ejemplo, qué va a decir: ‘Uh, si, qué mal la morosidad’ y no es direccionado al Gobierno. Si la mala relación no existe, por qué seguir insistiendo con eso”, relativizó.