La Plata avanza en la construcción de su nueva terminal ferroautomotor

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Joaquín Sánchez Charró, firmaron un convenio que otorga a la Municipalidad un permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra sobre un predio ubicado en la estación de trenes, que estará destinado a la construcción de la nueva terminal multimodal de transporte público.

La firma se llevó adelante en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal y constituye un avance oficial sobre el proyecto que permitirá concentrar los servicios ferroviarios y de ómnibus en un mismo espacio, con el objetivo de mejorar la conectividad y el ordenamiento urbano de la capital bonaerense.

El acuerdo comprende una superficie aproximada de 23.833 metros cuadrados, ubicada en parte del cuadro de la Estación La Plata de la Línea Roca, en el sector delimitado por calle 115 y diagonal 80.

El inmueble pertenece al Estado nacional y se encuentra bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). A través del presente convenio, la AABE autoriza su utilización para el desarrollo de la futura terminal ferroautomotor, sin que ello implique la transferencia de la propiedad a la Municipalidad.

Asimismo, el instrumento establece un plazo máximo de 180 días para que el Municipio ratifique su compromiso de compra del terreno, cuya adquisición definitiva estará sujeta a los procedimientos administrativos y las autorizaciones correspondientes.

A partir de este acuerdo, la Municipalidad podrá avanzar con las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto, que incluyen la delimitación definitiva del terreno y la presentación de la documentación técnica.

Cabe destacar que, a principios de este año, la Municipalidad avanzó con un instrumento similar sobre un predio de una hectárea en Gambier, destinado a la construcción de un nuevo edificio administrativo municipal.

Cómo será la nueva terminal multimodal

El proyecto contempla la construcción de una terminal ferroautomotor de aproximadamente 7 mil metros cuadrados cubiertos conectada con los andenes de la estación ferroviaria de La Plata, que permitirá integrar los servicios de trenes y colectivos de media y larga distancia en un mismo complejo.

La iniciativa prevé trasladar la actual terminal de ómnibus, ubicada entre las calles 4, 41 y 42, hacia el entorno de la estación de trenes, con el propósito de facilitar las conexiones entre distintos medios de transporte y mejorar las condiciones de movilidad para los usuarios.

De esta manera, la nueva infraestructura buscará reorganizar el funcionamiento del transporte público y contribuir al descongestionamiento del centro de la ciudad, reduciendo la circulación de ómnibus de media y larga distancia en sectores residenciales.

La propuesta se enmarca en una estrategia de planificación y ordenamiento urbano orientada a modernizar la infraestructura de transporte, optimizar la conectividad y mejorar la accesibilidad en la capital bonaerense.