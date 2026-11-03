El Gobierno abrió el primer concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abre por primera vez en su historia un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. También informó novedades en materia de desregulación, energía, economía y capital humano, y brindó detalles sobre los preparativos de la visita del papa León XIV.

LA SIDE ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan secundario completo podrán inscribirse a través del formulario que ya se encuentra disponible en https://t.co/PKEQDeOvzo. Entre todos los postulantes se realizará una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas y a una entrevista personal. Los candidatos que se destaquen serán seleccionados para realizar el curso básico de ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Cada etapa del camino va a ser una prueba y solo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria. Con esa convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional con una carrera de inteligencia basada en el mérito y la transparencia, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados. Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico. Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo. La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 3, 2026

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre para ciudadanos argentinos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El portavoz destacó que la iniciativa avanza hacia una carrera basada en “el mérito y la transparencia”, donde “el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

Por primera vez en la historia, abrimos un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Esta medida forma parte del proceso de transparencia y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera basada en el mérito, la formación y los resultados. https://t.co/T9T1dzpO7T — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 3, 2026

En materia energética, informó que YPF impulsa la adhesión al RIGI de tres proyectos en el norte de Vaca Muerta, con una inversión estimada de 44.000 millones de dólares durante los próximos 26 años. Sostuvo que el Gobierno está generando las condiciones para que la empresa y el país puedan crecer, mediante “una economía ordenada, un régimen de incentivos para las grandes inversiones y un mercado energético con reglas claras”.

También destacó la eliminación de “trabas” para la exportación de minerales y los resultados de la primera ronda de negocios RIGI, orientada a vincular proveedores nacionales con grandes proyectos de inversión. En ese marco, afirmó que el Ministerio de Desregulación continuará trabajando para “devolverles a los argentinos la libertad de desarrollar sus proyectos”.

Respecto de Capital Humano, anunció un préstamo del BID para fortalecer la escolaridad y la capacitación laboral, y repasó los avances del Programa Nacional de Educación Financiera. Además, informó nuevas medidas de revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el objetivo de que “la asistencia llegue a los que realmente la necesitan”.

Sobre la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, señaló que comenzó a arribar la delegación de avanzada de la Santa Sede para realizar recorridas técnicas y reuniones de coordinación.

ARGENTINA SE PREPARA PARA LA HISTÓRICA VISITA DEL PAPA LEON XIV Desde ayer comenzaron a arribar a la Argentina los integrantes de la Delegación de Avanzada de la Santa Sede, encargada de realizar las últimas tareas preparatorias de la visita apostólica de Su Santidad el papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Durante su permanencia en el país, los equipos vaticanos trabajarán conjuntamente con los organismos nacionales y jurisdiccionales involucrados a fin de verificar los aspectos protocolares, organizativos y operativos necesarios para el desarrollo de la visita. Las actividades preparatorias se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, donde se realizarán recorridas técnicas y reuniones de coordinación en los principales lugares que integran el programa del Santo Padre. Estas tareas permitirán ultimar los detalles de recepción, ceremonial, organización de las celebraciones y encuentros, traslados, comunicación y seguridad. El Gobierno Nacional continúa trabajando de manera coordinada con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para garantizar el adecuado desarrollo de una visita de especial trascendencia para nuestro país. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 3, 2026

El vocero explicó que las tareas buscan ultimar los aspectos organizativos, de traslados y seguridad de “una visita de especial trascendencia para nuestro país”.