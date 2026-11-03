martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 3 nov 2026

Casa Rosada

El Gobierno abrió el primer concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre para ciudadanos argentinos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán un curso básico.

El afiche de la convocatoria.
TAGS: SIDE, INTELIGENCIA, PAPA LEON XIV, SANTA SEDE, ADRIAN RAVIER

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abre por primera vez en su historia un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. También informó novedades en materia de desregulación, energía, economía y capital humano, y brindó detalles sobre los preparativos de la visita del papa León XIV.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre para ciudadanos argentinos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El portavoz destacó que la iniciativa avanza hacia una carrera basada en “el mérito y la transparencia”, donde “el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

En materia energética, informó que YPF impulsa la adhesión al RIGI de tres proyectos en el norte de Vaca Muerta, con una inversión estimada de 44.000 millones de dólares durante los próximos 26 años. Sostuvo que el Gobierno está generando las condiciones para que la empresa y el país puedan crecer, mediante “una economía ordenada, un régimen de incentivos para las grandes inversiones y un mercado energético con reglas claras”.

También destacó la eliminación de “trabas” para la exportación de minerales y los resultados de la primera ronda de negocios RIGI, orientada a vincular proveedores nacionales con grandes proyectos de inversión. En ese marco, afirmó que el Ministerio de Desregulación continuará trabajando para “devolverles a los argentinos la libertad de desarrollar sus proyectos”.

Respecto de Capital Humano, anunció un préstamo del BID para fortalecer la escolaridad y la capacitación laboral, y repasó los avances del Programa Nacional de Educación Financiera. Además, informó nuevas medidas de revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el objetivo de que “la asistencia llegue a los que realmente la necesitan”.

Sobre la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, señaló que comenzó a arribar la delegación de avanzada de la Santa Sede para realizar recorridas técnicas y reuniones de coordinación.

El vocero explicó que las tareas buscan ultimar los aspectos organizativos, de traslados y seguridad de “una visita de especial trascendencia para nuestro país”.

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