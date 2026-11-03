martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Interés general | 3 nov 2026

HISTÓRICA VISITA

La agenda del papa León XIV en Argentina: misas, actividades y recorridos

El Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre. Mantendrá encuentros con Javier Milei, referentes sociales y celebrará misas masivas.

León XIV llega el domingo a la Argentina.
TAGS: BUENOS AIRES, JAVIER MILEI, CóRDOBA, LUJáN, PAPA, LEóN XIV

El papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en un acontecimiento histórico que desplegará una intensa agenda de actividades oficiales, religiosas y sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente de la Nación, Javier Milei, participará de la recepción formal en Aeroparque, la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, la misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y la posterior despedida oficial.

En el plano institucional, la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia cura las invitaciones formales dirigidas a los 24 gobernadores, legisladores nacionales de todas las bancadas, miembros del Poder Judicial y el cuerpo diplomático acreditado. Por su parte, funcionarios de primera línea encabezarán las comitivas nacionales en el interior: Karina Milei lo hará en la provincia de Córdoba y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la ciudad de Luján.

A continuación, el cronograma detallado de actividades día por día durante el itinerario papal en el país:

Domingo 8 de noviembre: Arribo y protocolo de Estado

  • 16:30: Llegada del Santo Padre al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido formalmente por el presidente Javier Milei.

  • 16:50: Ofrenda y homenaje en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

  • 17:20: Ceremonia de bienvenida oficial en la Casa Rosada.

  • 18:30: Encuentro con autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional.

  • 19:00: Palabras de cierre conjuntas a cargo de Javier Milei y el papa León XIV, transmitidas en directo por cadena nacional.

Lunes 9 de noviembre: Misa masiva y agenda social

  • 09:15: Visita al personal de servicio y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

  • 11:30: Celebración de la Santa Misa en el Monumento a los Españoles (Palermo), con la presencia del presidente Javier Milei (transmisión por cadena nacional).

  • 16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

  • 17:20: Reunión interreligiosa con líderes ecuménicos y de distintas tradiciones en el Palacio San Martín.

  • 18:45: Vísperas con el Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

  • 19:45: Cena privada institucional junto a los obispos en el Arzobispado porteño.

Martes 10 de noviembre: Viaje a Córdoba y vigilia juvenil

  • 07:10: Partida en vuelo hacia la provincia de Córdoba.

  • 09:00: Arribo al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

  • 09:20: Recorrido en papamóvil por el predio del evento.

  • 10:00: Celebración de la Santa Misa en Córdoba. La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

  • 15:15: Encuentro pastoral con la comunidad religiosa en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

  • 16:55: Vuelo de regreso a Buenos Aires, con arribo estimado a Aeroparque a las 18:10.

  • 19:45: Recorrido en papamóvil por la avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles para bendecir a los fieles.

  • 20:15: Encabezamiento de la vigilia con jóvenes "¡Ánimo, levántate!", un espacio de diálogo, oración y música donde el Pontífice ofrecerá un mensaje central a la juventud.

Miércoles 11 de noviembre: Cierre pastoral en Luján y despedida

  • 08:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto).

  • 09:20: Arribo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y recorrido de saludo en papamóvil.

  • 10:00: Misa de clausura de la visita apostólica en la plaza de la Basílica de Luján, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, al frente de los funcionarios nacionales.

  • 13:30: Ceremonia de despedida de Estado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), a cargo del presidente Javier Milei.

  • 14:00: Despegue del vuelo papal con destino a Lima, Perú, para continuar con la gira apostólica internacional.

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