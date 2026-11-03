La agenda del papa León XIV en Argentina: misas, actividades y recorridos

El papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en un acontecimiento histórico que desplegará una intensa agenda de actividades oficiales, religiosas y sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente de la Nación, Javier Milei, participará de la recepción formal en Aeroparque, la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, la misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y la posterior despedida oficial.

En el plano institucional, la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia cura las invitaciones formales dirigidas a los 24 gobernadores, legisladores nacionales de todas las bancadas, miembros del Poder Judicial y el cuerpo diplomático acreditado. Por su parte, funcionarios de primera línea encabezarán las comitivas nacionales en el interior: Karina Milei lo hará en la provincia de Córdoba y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la ciudad de Luján.

A continuación, el cronograma detallado de actividades día por día durante el itinerario papal en el país:

#Visitapapal 🇻🇦 LEÓN XIV LLEGA A LA ARGENTINA: EL MEGAOPERATIVO, LOS CORTES Y TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PAPA El próximo domingo 8 de noviembre, el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery para comenzar una visita de cuatro días y tres noches que movilizará a millones de fieles en distintos puntos del país. 📍 La agenda incluye una reunión con Javier Milei, un homenaje a San Martín, una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. También viajará a Córdoba, donde encabezará otra celebración religiosa, y llegará a Luján para cerrar su visita con una misa en la Basílica, que podría convocar a más de un millón de personas. 🚔 El operativo de seguridad involucrará a miles de efectivos. En Córdoba habrá 11 mil policías y en Luján se prevé un despliegue de unas 30 mil personas, entre fuerzas de seguridad, personal sanitario, bomberos, trabajadores municipales y voluntarios. 🚧 Además, ya comenzaron los preparativos y habrá importantes restricciones al tránsito en Palermo, especialmente sobre la avenida Del Libertador, y en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Los cortes comenzarán antes de la llegada del pontífice y se extenderán durante varios días. El recorrido del Papamóvil, los horarios de las misas, los accesos y los principales puntos afectados por el operativo ya forman parte de la planificación para recibir a León XIV. 👉 Todos los detalles del cronograma, las actividades y el megaoperativo para la visita del Papa. 📌https://t.co/XTsqhxMJWZ #PapaLeonXIV #ElPapaEnArgentina #LeonXIV #Luján #Claypole #Córdoba #BuenosAires #CortesDeTransito — ANDigital (@ANDigitalOK) November 1, 2026

Domingo 8 de noviembre: Arribo y protocolo de Estado

16:30: Llegada del Santo Padre al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido formalmente por el presidente Javier Milei.

16:50: Ofrenda y homenaje en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida oficial en la Casa Rosada.

18:30: Encuentro con autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional.

19:00: Palabras de cierre conjuntas a cargo de Javier Milei y el papa León XIV, transmitidas en directo por cadena nacional.

Lunes 9 de noviembre: Misa masiva y agenda social

09:15: Visita al personal de servicio y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

11:30: Celebración de la Santa Misa en el Monumento a los Españoles (Palermo), con la presencia del presidente Javier Milei (transmisión por cadena nacional).

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:20: Reunión interreligiosa con líderes ecuménicos y de distintas tradiciones en el Palacio San Martín.

18:45: Vísperas con el Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

19:45: Cena privada institucional junto a los obispos en el Arzobispado porteño.

Martes 10 de noviembre: Viaje a Córdoba y vigilia juvenil

07:10: Partida en vuelo hacia la provincia de Córdoba.

09:00: Arribo al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

09:20: Recorrido en papamóvil por el predio del evento.

10:00: Celebración de la Santa Misa en Córdoba. La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

15:15: Encuentro pastoral con la comunidad religiosa en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

16:55: Vuelo de regreso a Buenos Aires, con arribo estimado a Aeroparque a las 18:10.

19:45: Recorrido en papamóvil por la avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles para bendecir a los fieles.

20:15: Encabezamiento de la vigilia con jóvenes "¡Ánimo, levántate!", un espacio de diálogo, oración y música donde el Pontífice ofrecerá un mensaje central a la juventud.

Miércoles 11 de noviembre: Cierre pastoral en Luján y despedida