El massismo cruzó a Secco: “Mamarracho es estar 20 años en el poder”

La discusión en torno al límite de mandatos en la provincia de Buenos Aires volvió a encender la interna del peronismo. Dirigentes del Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa, salieron a responderle con dureza al intendente de Ensenada, Mario Secco, luego de que este tildara de "mamarracho" la postura masista de oponerse a la reelección indefinida de los intendentes.

Las declaraciones de Secco en el marco de la controversia por la Ley Nº 15.315 provocaron la inmediata reacción de legisladores nacionales y provinciales de la fuerza del exministro de Economía, quienes salieron a ratificar el posicionamiento histórico del espacio en favor de la renovación política.

#Peronismo ✌️🏛️ Secco fusiló a Massa por su rechazo a la reelección de intendentes: “¡Qué hermoso mamarracho!” El intendente de Ensenada, Mario Secco, salió con los tapones de punta contra Sergio Massa luego de que el Frente Renovador anticipara su rechazo a modificar la legislación bonaerense que limita las reelecciones consecutivas de los jefes comunales. 📌 “¿Sos Dios? ¿Sos el dueño?”, lanzó Secco al cuestionar que Massa se pronuncie contra la posibilidad de que los intendentes vuelvan a presentarse. 📌 El alcalde recordó el respaldo que recibió el líder del Frente Renovador durante su campaña presidencial: “Le llenamos la cancha de Cambaceres con 50 mil compañeros”. 📌 “Ahora viene a decir que los intendentes no tienen que ser reelectos. ¡Qué hermoso mamarracho!”, disparó en diálogo con Radio Con Vos. 📌 Secco también calificó de “trucha” a la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con respaldo del massismo. 🤔❎ La normativa establece una sola reelección consecutiva para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Según Secco, actualmente hay 82 intendentes bonaerenses que no podrían volver a competir si la legislación no es modificada. 🗣️🔥 El jefe comunal de Ensenada también sostuvo que la limitación es “anticonstitucional” y profundizó así una discusión que atraviesa al peronismo bonaerense, con posiciones encontradas sobre la posibilidad de cambiar las reglas antes de las elecciones de 2027. 👉 https://t.co/WC4am0512H 💬 ¿Debe mantenerse el límite a las reelecciones de los intendentes o deberían poder volver a competir? #MarioSecco #SergioMassa #Reelecciones #PoliticaBonaerense #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 3, 2026

Duras réplicas cruzadas en redes sociales

La diputada nacional Jimena López fue una de las primeras en fustigar úblicamente al jefe comunal ensenadense:

"Quiero creer que están juntando los votos en vez de pelearse con Sergio Massa, por una agenda que el Frente Renovador defiende hace años", señaló la legisladora. En esa misma línea, arremetió de forma directa contra la gestión del intendente: "Mamarracho es ejercer una intendencia 20 años y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario. Quieren la juventud para que los voten pero no para que los gobiernen".

Por su parte, la diputada bonaerense Sofía Vanelli remarcó la coherencia de su espacio político y cuestionó las prioridades de la dirigencia que busca derogar los topes a la reelección:

Inamovilidad en los cargos: "Mamarracho quizás es buscar atornillarse en el poder en lugar de generar nuevos cuadros políticos" , lanzó la diputada provincial.

Prioridades de la agenda: "La posición de Sergio Massa y el Frente Renovador contra la reelección indefinida es histórica y coherente. ¿No sería mejor enfocar las energías en ocuparse de los problemas reales de la gente y dejar de debatir privilegios que atrasan?", concluded.

La tensión dentro del peronismo bonaerense

El cruce pone de manifiesto la profunda brecha dentro del armado del Partido Justicialista y sus aliados bonaerenses ante el escenario electoral de 2027: