martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 3 nov 2026

DURA RESPUESTA

El massismo cruzó a Secco: “Mamarracho es estar 20 años en el poder”

Diputados del Frente Renovador le respondieron al intendente de Ensenada tras sus críticas a Sergio Massa por rechazar la reelección indefinida en la provincia.

Sergio Massa.
TAGS: PERONISMO, SERGIO MASSA, FRENTE RENOVADOR, INTENDENTES, MARIO SECCO, REELECCIONES INDEFINIDAS

La discusión en torno al límite de mandatos en la provincia de Buenos Aires volvió a encender la interna del peronismo. Dirigentes del Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa, salieron a responderle con dureza al intendente de Ensenada, Mario Secco, luego de que este tildara de "mamarracho" la postura masista de oponerse a la reelección indefinida de los intendentes.

Las declaraciones de Secco en el marco de la controversia por la Ley Nº 15.315 provocaron la inmediata reacción de legisladores nacionales y provinciales de la fuerza del exministro de Economía, quienes salieron a ratificar el posicionamiento histórico del espacio en favor de la renovación política.

Duras réplicas cruzadas en redes sociales

La diputada nacional Jimena López fue una de las primeras en fustigar úblicamente al jefe comunal ensenadense:

"Quiero creer que están juntando los votos en vez de pelearse con Sergio Massa, por una agenda que el Frente Renovador defiende hace años", señaló la legisladora. En esa misma línea, arremetió de forma directa contra la gestión del intendente: "Mamarracho es ejercer una intendencia 20 años y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario. Quieren la juventud para que los voten pero no para que los gobiernen".

Por su parte, la diputada bonaerense Sofía Vanelli remarcó la coherencia de su espacio político y cuestionó las prioridades de la dirigencia que busca derogar los topes a la reelección:

  • Inamovilidad en los cargos: "Mamarracho quizás es buscar atornillarse en el poder en lugar de generar nuevos cuadros políticos", lanzó la diputada provincial.

  • Prioridades de la agenda: "La posición de Sergio Massa y el Frente Renovador contra la reelección indefinida es histórica y coherente. ¿No sería mejor enfocar las energías en ocuparse de los problemas reales de la gente y dejar de debatir privilegios que atrasan?", concluded.

La tensión dentro del peronismo bonaerense

El cruce pone de manifiesto la profunda brecha dentro del armado del Partido Justicialista y sus aliados bonaerenses ante el escenario electoral de 2027:

  1. Sector pro-derogación: Encabezado por jefes comunales con varios mandatos encima y referenciados en sectores del oficialismo provincial, impulsan eliminar la norma que prohíbe más de dos períodos consecutivos.

  2. Frente Renovador: Mantiene su postura fundacional sancionada originalmente en 2016, defendiendo la alternancia y el recambio generacional en los municipios de la provincia de Buenos Aires.

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