Cómo funcionarán los colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

El Gobierno Nacional, en coordinación con la Conferencia Episcopal Argentina, las jurisdicciones involucradas y las empresas operadoras del sector, anunció un operativo especial de transporte con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. El esquema contempla el refuerzo de frecuencias en colectivos y trenes, servicios nocturnos extendidos, modificaciones temporales en estaciones y vuelos, y pase libre para miles de voluntarios.

Debido al flujo masivo de fieles que se desplazarán entre el 8 y el 11 de noviembre por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Luján y la provincia de Córdoba, las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación y verificar las grillas horarias en los canales oficiales de los operadores.

#Visitapapal 🇻🇦 LEÓN XIV LLEGA A LA ARGENTINA: EL MEGAOPERATIVO, LOS CORTES Y TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PAPA El próximo domingo 8 de noviembre, el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery para comenzar una visita de cuatro días y tres noches que movilizará a millones de fieles en distintos puntos del país. 📍 La agenda incluye una reunión con Javier Milei, un homenaje a San Martín, una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. También viajará a Córdoba, donde encabezará otra celebración religiosa, y llegará a Luján para cerrar su visita con una misa en la Basílica, que podría convocar a más de un millón de personas. 🚔 El operativo de seguridad involucrará a miles de efectivos. En Córdoba habrá 11 mil policías y en Luján se prevé un despliegue de unas 30 mil personas, entre fuerzas de seguridad, personal sanitario, bomberos, trabajadores municipales y voluntarios. 🚧 Además, ya comenzaron los preparativos y habrá importantes restricciones al tránsito en Palermo, especialmente sobre la avenida Del Libertador, y en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Los cortes comenzarán antes de la llegada del pontífice y se extenderán durante varios días. El recorrido del Papamóvil, los horarios de las misas, los accesos y los principales puntos afectados por el operativo ya forman parte de la planificación para recibir a León XIV. 👉 Todos los detalles del cronograma, las actividades y el megaoperativo para la visita del Papa. 📌https://t.co/XTsqhxMJWZ #PapaLeonXIV #ElPapaEnArgentina #LeonXIV #Luján #Claypole #Córdoba #BuenosAires #CortesDeTransito — ANDigital (@ANDigitalOK) November 1, 2026

Colectivos y trenes: cronogramas y servicios nocturnos

Para absorber la demanda de traslados durante las jornadas de misas y actos centrales, el transporte público terrestre adaptará su funcionamiento:

Colectivos: Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con frecuencias de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18:00 hasta la noche del miércoles 11, sin interrumpir el ritmo por los feriados fijados.

Red ferroviaria: Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza correrán con esquema de día hábil los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11.

Madrugadas y refuerzos nocturnos: Habrá trenes especiales desde las 00:00 del lunes 9 durante toda la madrugada, así como extensiones horarias la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Estaciones cerradas y servicios reducidos

Por estrictas razones de seguridad dispuestas para las comitivas oficiales, se aplicarán cierres y recortes de trazado en las líneas ferroviarias:

Cierre de estaciones: Las paradas 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas (sin ascenso ni descenso de pasajeros) desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el inicio del servicio del jueves 12. Servicios reducidos (Lunes 9 y Martes 10): En franjas horarias específicas, las líneas Mitre y San Martín limitarán sus recorridos, fijando cabeceras temporales en las estaciones Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Pase libre para voluntarios y operativo a Luján

El Ministerio de Transporte entregó a la Conferencia Episcopal 24.000 tarjetas SUBE destinadas a los voluntarios acreditados para la organización del evento. Estas tarjetas permitirán viajar gratis en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive.

A su vez, se dispuso una flota especial de colectivos para trasladar de forma coordinada a más de 4.000 voluntarios desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la ciudad de Luján durante el lunes 9 y martes 10.

Restricciones aéreas en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba

Las operaciones aeroportuarias sufrirán cierres temporales de espacio aéreo por la llegada, despegue y traslados del Pontífice, lo que generará reprogramaciones de vuelos comerciales:

Aeroparque Jorge Newbery: Domingo 8 (15:50 a 17:50); Lunes 9 (11:15 a 13:15); Martes 10 (06:30 a 08:30 y 17:10 a 19:10).

Aeropuerto de Córdoba (Ambrosio Taravella): Martes 10 (07:30 a 09:30 y 15:55 a 17:55).

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Miércoles 11 (13:00 a 15:00).

Las compañías aéreas ya han sido notificadas para realizar los ajustes operativos, por lo que se aconseja a las y los pasajeros consultar directamente con las aerolíneas el estado de sus pasajes.