martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 3 nov 2026

INTERNA OFICIALISTA

Bullrich reunió a su tropa y escala la tensión con la Casa Rosada

La jefa del bloque de senadores se mostró con legisladores de todo el país y encendió los recelos de Karina Milei. Crecen los cruces por el rumbo económico y la carrera hacia 2027.

La foto de Bullrich con sus legisladores.
TAGS: JAVIER MILEI, LA LIBERTAD AVANZA, ECONOMíA, PATRICIA BULLRICH, KARINA MILEI, 2027

La interna en La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. La jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich, encabezó este martes un encuentro con su equipo de trabajo y legisladores de diversos puntos del país, una foto que generó inmediato revuelo y malestar en el entorno del presidente Javier Milei.

La cumbre legislativa se da en el marco de una serie de diferencias públicas que la senadora viene marcando respecto del rumbo de la gestión económica nacional, reactivando los recelos en el Poder Ejecutivo sobre sus intenciones políticas de cara al armado electoral.

Agenda económica y reclamos de alivio a las pymes

Según explicaron los propios participantes de la reunión, las conversaciones se concentraron en analizar la coyuntura del país y el desarrollo de las reformas impulsadas en el Congreso.

"Compartimos ideas para consolidar el rumbo de las reformas y traducir la estabilidad en más inversión, trabajo y oportunidades", expresó a través de sus redes sociales Diego Valenzuela, uno de los dirigentes presentes en la jornada.

Sin embargo, el trasfondo de la cumbre estuvo marcado por las declaraciones previas en redes sociales de la propia Bullrich. Horas antes de la reunión, la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta advirtió que se atraviesa "un momento difícil del proceso de estabilización" y reclamó abiertamente "medidas concretas que ayuden a mover la economía", haciendo especial hincapié en la necesidad de otorgar alivio fiscal y financiero a las pymes.

La reacción de la Casa Rosada y la mirada puesta en 2027

La movida de la senadora recalentó los ánimos en Balcarce 50. En el círculo íntimo del mandatario nacional, con Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) a la cabeza, interpretan las maniobras de Bullrich como un intento explícito de construir volumen político propio y alinear dirigentes con la mirada puesta en las elecciones legislativas y la carrera presidencial hacia 2027.

El malestar interno dentro del espacio libertario ya se venía gestando de forma pública:

  1. Diferencias de diagnóstico: La insistencia de Bullrich sobre el impacto de la recesión en las pymes choca con la narrativa oficial de reactivación que sostienen desde el Ministerio de Economía.

  2. Mensajes dirigidos: Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió un claro mensaje a la interna oficialista al declarar públicamente que "el único candidato es Milei", en lo que en los pasillos del Congreso fue leído como un tiro directo hacia las aspiraciones de la líder del bloque de senadores.

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