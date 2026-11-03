Bullrich reunió a su tropa y escala la tensión con la Casa Rosada

La interna en La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. La jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich, encabezó este martes un encuentro con su equipo de trabajo y legisladores de diversos puntos del país, una foto que generó inmediato revuelo y malestar en el entorno del presidente Javier Milei.

La cumbre legislativa se da en el marco de una serie de diferencias públicas que la senadora viene marcando respecto del rumbo de la gestión económica nacional, reactivando los recelos en el Poder Ejecutivo sobre sus intenciones políticas de cara al armado electoral.

Agenda económica y reclamos de alivio a las pymes

Según explicaron los propios participantes de la reunión, las conversaciones se concentraron en analizar la coyuntura del país y el desarrollo de las reformas impulsadas en el Congreso.

"Compartimos ideas para consolidar el rumbo de las reformas y traducir la estabilidad en más inversión, trabajo y oportunidades", expresó a través de sus redes sociales Diego Valenzuela, uno de los dirigentes presentes en la jornada.

Sin embargo, el trasfondo de la cumbre estuvo marcado por las declaraciones previas en redes sociales de la propia Bullrich. Horas antes de la reunión, la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta advirtió que se atraviesa "un momento difícil del proceso de estabilización" y reclamó abiertamente "medidas concretas que ayuden a mover la economía", haciendo especial hincapié en la necesidad de otorgar alivio fiscal y financiero a las pymes.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Menem le cortó las alas a Bullrich: “El único candidato es Milei” Martín Menem rechazó de manera categórica la posibilidad de que La Libertad Avanza llegue a 2027 con dos postulantes presidenciales y cerró filas detrás de la reelección de Javier Milei. Ante una consulta puntual sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich, fue terminante: “El único candidato de LLA es Javier Milei”. 📌 El presidente de la Cámara de Diputados hizo las declaraciones durante una charla de la Federación Universitaria del Río de la Plata en el recinto parlamentario. 📌 Ante la posibilidad de una candidatura presidencial de Bullrich, actual titular del bloque libertario en el Senado, Menem descartó una interna. 📌 “El liderazgo de Javier es único, irrepetible”, afirmó el dirigente riojano. 📌 Menem remarcó que su postura es compartida dentro del partido: “Te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”. 🗣️ El vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional también elogió las condiciones personales del Presidente. “Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente”, sostuvo. 🫵🏼 En esa línea, Menem consideró que la figura del mandatario debe ser “aprovechada por todos los argentinos y no solamente por La Libertad Avanza”, dejando en claro cuál es su posición frente a la discusión por las candidaturas presidenciales del oficialismo para 2027. 👉 https://t.co/Rn5M7tRFwM 💬 ¿La definición de Menem cierra definitivamente cualquier posibilidad de una candidatura presidencial de Bullrich dentro de LLA? #MartinMenem #JavierMilei #PatriciaBullrich #Elecciones2027 #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 30, 2026

La reacción de la Casa Rosada y la mirada puesta en 2027

La movida de la senadora recalentó los ánimos en Balcarce 50. En el círculo íntimo del mandatario nacional, con Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) a la cabeza, interpretan las maniobras de Bullrich como un intento explícito de construir volumen político propio y alinear dirigentes con la mirada puesta en las elecciones legislativas y la carrera presidencial hacia 2027.

El malestar interno dentro del espacio libertario ya se venía gestando de forma pública: