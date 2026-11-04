León XIV pidió “oraciones” antes de su viaje a Sudamérica: “Esos países que tanto quiero”

A dos días del inicio de su sexto viaje apostólico, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, el Papa León XIV, en su saludo en español durante la audiencia general de este miércoles, se encomendó a las oraciones del pueblo de Dios, para que esta misión “fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”.

También al dirigirse a los fieles en italiano, el Papa hizo referencia a la partida del viernes hacia la primera etapa en Montevideo, capital de Uruguay. “Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, enfatizó el líder de la Iglesia Católica.

El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones del cono sur: Uruguay, Argentina y Perú.

As Pope Leo XIV gets ready to embark on his Apostolic Journey to Uruguay, Argentina, and Peru from November 6 to 17, he invited the faithful to pray for him and his visit during the Wednesday General Audience. https://t.co/fIUFeKaprD — Vatican News (@VaticanNews) November 4, 2026

En su saludo a los fieles polacos, León XIV recordó que hace 70 años, en noviembre de 1956, fueron liberados, por los regímenes que los mantenían detenidos, “los heroicos primados de Polonia y Hungría, los cardenales Stefan Wyszyński y József Mindszenty”.

Recordando lo que escribió en esa ocasión el Papa Pío XII en la encíclica Laetamur admodum, exhorto a considerar que la paz se construye sobre la justicia, sobre el respeto a la ley, el diálogo, y no sobre la violencia.

Y al final, recordó que este 4 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Carlos Borromeo, describiéndolo como “destacado obispo de la Diócesis de Milán, quien, animado por un ardiente amor al Señor, fue maestro y guía de los hermanos”.

“Siguiendo su ejemplo, déjense guiar por Cristo en la vida cotidiana”, concluyó León XIV.