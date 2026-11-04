Caputo negó sobresaltos tras la derrota de Trump: “No nos comamos la curva”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, negó un impacto negativo a nivel local tras la derrota electoral de medio término del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, aliado a Javier Milei.

“Por la victoria de los demócratas, algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados. Y adivinen qué: el mercado ya se había adelantado. Entonces, no nos comamos la curva de lo que creemos que va a pasar”, exclamó el funcionario.

En el marco de un evento organizado por Fundación FIEL, el titular del Palacio de Hacienda consignó que los inversores ya descontaban el resultado electoral y que por eso el impacto será acotado. “Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto”, deslizó.

Acto seguido, Caputo defendió el plan del Gobierno e insistió en que durante el año electoral no habrá volatibilidad sino un 2027 “más tranquilo”.

Por otra parte, ratificó que el equilibrio fiscal seguirá siendo una prioridad para la gestión de Javier Milei, pues “perder nuestro ancla principal sería un enorme error”.

“Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer” y “la gente va a decidir si quiere volver a la locura o quiere apostar a ser un país serio con crecimiento”, cerró el ministro.

