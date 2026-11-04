“Beautiful morning”: el irónico tuit de Cristina Kirchner por la derrota de Donald Trump

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir el escenario político en las redes sociales con una punzante reacción a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Tras confirmarse la derrota de Donald Trump y del Partido Republicano, la exmandataria publicó en su cuenta oficial de X un escueto e irónico mensaje en inglés: "Beautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!).

El resultado electoral le devolvió el control del Congreso al Partido Demócrata, impulsado por el malestar social producto de la coyuntura económica y el elevado costo de vida en el país norteamericano.

Guiño maradoneano y folclore popular

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

La frase elegida por la dirigente opositora no pasó desapercibida para los usuarios. Se trata de un guiño directo al famoso meme del folclore futbolístico argentino popularizado por el actor Guillermo Francella ("Hermosa mañana, ¿verdad?"),una muletilla utilizada tradicionalmente en el país para chicanear o cargar a un rival tras una derrota deportiva o política.

"Beautiful morning!!!", escribió la expresidenta en su perfil oficial de X a primeras horas de este miércoles, cosechando de inmediato miles de interacciones y reproducciones.

El antecedente: una predicción confirmada

La ironía de Cristina Kirchner no fue casual. Días antes de que los ciudadanos estadounidenses acudieran a las urnas, la expresidenta había brindado una entrevista al periódico norteamericano The Washington Post, donde analizó el panorama internacional y vaticinó de forma explícita la caída del candidato republicano.

#Elecciones 🇺🇸🗳️ Trump sufrió una dura derrota electoral, pero evitó asumir responsabilidades Los demócratas consiguieron importantes triunfos en las elecciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos y Donald Trump buscó despegarse de los resultados. El mandatario sostuvo que su nombre no estaba en las boletas y atribuyó parte del traspié republicano al prolongado cierre del Gobierno federal. 📌 Los demócratas lograron victorias en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, en una jornada adversa para los candidatos republicanos. 📌 En Nueva York, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde y se convirtió en una de las figuras centrales de la jornada. 📌 Trump sostuvo que “no estar en la boleta” y el shutdown fueron las principales razones de las derrotas republicanas. 📌 El Presidente volvió a reclamar cambios en las reglas del Senado para terminar con el cierre del Gobierno y avanzar con la agenda republicana. 📊🤔 Los resultados fueron leídos como una señal de advertencia para el oficialismo estadounidense de cara a las elecciones legislativas de medio término de 2026. Los demócratas, en tanto, buscaron capitalizar las victorias en distritos clave tras una campaña atravesada por el costo de vida y las críticas a la administración republicana. 🥱 Trump evitó asumir como propio el revés y concentró sus cuestionamientos en factores externos a su liderazgo. El resultado abre ahora una nueva etapa de discusión dentro del Partido Republicano sobre la estrategia electoral y el impacto de la gestión presidencial en las próximas contiendas. 👉 https://t.co/0xjY4BpcBY 💬 ¿Estos resultados pueden modificar el escenario político estadounidense de cara a las elecciones de medio término? #DonaldTrump #EstadosUnidos #EleccionesIntermediasUSA #PoliticaInternacional #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 4, 2026

En aquel reportaje, la exjefa de Estado sostuvo que el desgaste económico interno e internacional terminaría pasándole factura a la plataforma de Trump en las urnas: