miércoles 04 de noviembre de 2026 - Edición Nº4610

Política | 4 nov 2026

Redes sociales

“Beautiful morning”: el irónico tuit de Cristina Kirchner por la derrota de Donald Trump

La expresidenta apeló al célebre meme de Guillermo Francella para festejar el triunfo demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Días atrás había vaticinado la caída del líder republicano.

Cristina Fernández de Kirchner, feliz.
TAGS: ESTADOS UNIDOS, REDES SOCIALES, DONALD TRUMP, GUILLERMO FRANCELLA, CRISTINA KIRCHNER, PARTIDO DEMóCRATA

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir el escenario político en las redes sociales con una punzante reacción a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Tras confirmarse la derrota de Donald Trump y del Partido Republicano, la exmandataria publicó en su cuenta oficial de X un escueto e irónico mensaje en inglés: "Beautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!).

El resultado electoral le devolvió el control del Congreso al Partido Demócrata, impulsado por el malestar social producto de la coyuntura económica y el elevado costo de vida en el país norteamericano.

Guiño maradoneano y folclore popular

La frase elegida por la dirigente opositora no pasó desapercibida para los usuarios. Se trata de un guiño directo al famoso meme del folclore futbolístico argentino popularizado por el actor Guillermo Francella ("Hermosa mañana, ¿verdad?"),una muletilla utilizada tradicionalmente en el país para chicanear o cargar a un rival tras una derrota deportiva o política.

"Beautiful morning!!!", escribió la expresidenta en su perfil oficial de X a primeras horas de este miércoles, cosechando de inmediato miles de interacciones y reproducciones.

El antecedente: una predicción confirmada

La ironía de Cristina Kirchner no fue casual. Días antes de que los ciudadanos estadounidenses acudieran a las urnas, la expresidenta había brindado una entrevista al periódico norteamericano The Washington Post, donde analizó el panorama internacional y vaticinó de forma explícita la caída del candidato republicano.

En aquel reportaje, la exjefa de Estado sostuvo que el desgaste económico interno e internacional terminaría pasándole factura a la plataforma de Trump en las urnas:

  1. Impacto económico: Remarcó que el aumento constante del costo de vida debilitó el piso electoral del Partido Republicano.

  2. Lectura geopolítica: Anticipó que la polarización en Estados Unidos generaría una reacción del electorado independiente a favor de los demócratas, pronóstico que finalmente se confirmó con el recuento oficial de votos.

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