miércoles 04 de noviembre de 2026 - Edición Nº4610

Interés general | 4 nov 2026

INFRACCIONES

Aumentaron las multas de tránsito en PBA y las penas máximas llegan a $2,8 millones

El Gobierno bonaerense fijó el valor de la Unidad Fija en $2.340 para el último bimestre del año. Sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia o VTV alcanzaron hasta los $2.800.000.

Severas sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia o circulación sin VTV.
TAGS: BUENOS AIRES, TRáNSITO, ALCOHOLEMIA, VTV, MULTAS, INFRACCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento del 2,5% en las escalas de las multas de tránsito para el bimestre noviembre-diciembre de 2026. La medida, formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, establece que la Unidad Fija (UF) —parámetro de referencia para calcular el costo de cada infracción— pasó de $2.281 a $2.340.

Este ajuste automático bimestral toma como base la variación en el precio del litro de nafta Premium informado por la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Con este nuevo esquema, las penalidades por cometer faltas graves en rutas y calles bonaerenses pueden llegar a costar casi 3 millones de pesos.

Las multas más caras: alcoholemia, VTV y exceso de velocidad

A partir del 1° de noviembre, la sanción con el monto más elevado corresponde a la negativa a realizar el control de alcoholemia, la cual se sanciona con escalas que van de 500 a 1.200 UF.

En tanto, las contravenciones consideradas de alta gravedad —como conducir bajo los efectos del alcohol, cruzar con semáforo en rojo o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día— alcanzan un piso de $702.000 y un techo que llega a $2.340.000.

Cuadro tarifario de faltas graves (de 300 a 1.000 UF)

  • Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (escala especial desde 150 UF).

  • Negarse al test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (de 500 a 1.200 UF).

  • Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000.

  • Circular con VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000.

  • Pasar semáforo en rojo o ir a contramano: entre $702.000 y $2.340.000.

  • Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000.

  • Manejar sin habilitación, registro vencido o sin seguro: entre $702.000 y $2.340.000.

Sanciones menores y falta de documentación

Por su parte, las contravenciones de menor escala, cuyos valores están estipulados entre las 50 y 100 UF, recibieron montos actualizados que van desde los $117.000 hasta los $234.000:

  • Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000.

  • Circular sin cinturón de seguridad o en moto sin casco: entre $117.000 y $234.000.

  • Circular sin la documentación obligatoria o cédula: entre $117.000 y $234.000.

  • Manejar sin el comprobante impreso o digital del seguro: entre $117.000 y $234.000.

  • Exceso de ocupantes en el vehículo: entre $117.000 y $234.000.

Expectativa por los aumentos en el inicio del verano

Este esquema de valores regirá durante todo noviembre y diciembre en la jurisdicción bonaerense. De cara al inicio de la temporada estival y el operativo de controles en rutas hacia la Costa Atlántica, las autoridades prevén una nueva actualización de la UF en enero de 2027, en función de las futuras variaciones en los precios del combustible.

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