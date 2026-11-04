Aumentaron las multas de tránsito en PBA y las penas máximas llegan a $2,8 millones

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento del 2,5% en las escalas de las multas de tránsito para el bimestre noviembre-diciembre de 2026. La medida, formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, establece que la Unidad Fija (UF) —parámetro de referencia para calcular el costo de cada infracción— pasó de $2.281 a $2.340.

Este ajuste automático bimestral toma como base la variación en el precio del litro de nafta Premium informado por la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Con este nuevo esquema, las penalidades por cometer faltas graves en rutas y calles bonaerenses pueden llegar a costar casi 3 millones de pesos.

#GolpeAlBolsillo 🚗💸 Aumentó la VTV bonaerense: la tarifa para autos ya supera los $ 114.000 Nuevo golpe al bolsillo de los automovilistas de la provincia de Buenos Aires. Entró en vigencia un nuevo aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a superar los 114 mil pesos. La actualización también impacta sobre motos, vehículos pesados y remolques. 📌 Autos: realizar la VTV para un vehículo de hasta 2.500 kilos cuesta ahora $ 114.598,74. 📌 Motos: las unidades de más de 50 cc y hasta 200 cc deben abonar $ 45.839,50, mientras que el valor aumenta de acuerdo con la cilindrada. 📌 Vehículos pesados: para aquellos que superan los 2.500 kilos, la tarifa asciende a $ 206.277,73. 📌 Nuevo cuadro tarifario: los valores corresponden a la actualización dispuesta para las plantas verificadoras que funcionan en territorio bonaerense. 🫵🏻 La VTV es obligatoria para circular y tiene como objetivo comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas y de seguridad exigidas por la normativa. 💰 El incremento vuelve a sumar presión sobre los costos asociados al mantenimiento de un vehículo, junto con combustible, seguro, patente, reparaciones y peajes. 👉 https://t.co/0O08B8tjTl 💬 ¿Qué te parece el nuevo valor de la VTV bonaerense? #VTV #ProvinciaDeBuenosAires #Automovilistas #Bolsillo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 15, 2026

Las multas más caras: alcoholemia, VTV y exceso de velocidad

A partir del 1° de noviembre, la sanción con el monto más elevado corresponde a la negativa a realizar el control de alcoholemia, la cual se sanciona con escalas que van de 500 a 1.200 UF.

En tanto, las contravenciones consideradas de alta gravedad —como conducir bajo los efectos del alcohol, cruzar con semáforo en rojo o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día— alcanzan un piso de $702.000 y un techo que llega a $2.340.000.

Cuadro tarifario de faltas graves (de 300 a 1.000 UF)

Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (escala especial desde 150 UF) .

Negarse al test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (de 500 a 1.200 UF) .

Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000.

Circular con VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000.

Pasar semáforo en rojo o ir a contramano: entre $702.000 y $2.340.000.

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000.

Manejar sin habilitación, registro vencido o sin seguro: entre $702.000 y $2.340.000.

Sanciones menores y falta de documentación

Por su parte, las contravenciones de menor escala, cuyos valores están estipulados entre las 50 y 100 UF, recibieron montos actualizados que van desde los $117.000 hasta los $234.000:

Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000.

Circular sin cinturón de seguridad o en moto sin casco: entre $117.000 y $234.000.

Circular sin la documentación obligatoria o cédula: entre $117.000 y $234.000.

Manejar sin el comprobante impreso o digital del seguro: entre $117.000 y $234.000.

Exceso de ocupantes en el vehículo: entre $117.000 y $234.000.

Expectativa por los aumentos en el inicio del verano

Este esquema de valores regirá durante todo noviembre y diciembre en la jurisdicción bonaerense. De cara al inicio de la temporada estival y el operativo de controles en rutas hacia la Costa Atlántica, las autoridades prevén una nueva actualización de la UF en enero de 2027, en función de las futuras variaciones en los precios del combustible.