Kicillof envía a la Legislatura el último presupuesto de su gestión

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dará inicio formal este jueves a la discusión presupuestaria más relevante de la gestión. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se presentará a las 10:00 en el Anexo de la Cámara de Diputados en La Plata para exponer el proyecto de Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva impulsados por el gobernador Axel Kicillof.

El envío del proyecto marcará la hoja de ruta financiera para el último año de mandato del mandatario provincial y dará comienzo a una compleja negociación en el Parlamento bonaerense con bloques opositores, intendentes territoriales y sectores del peronismo.

Deuda, impuestos y diseño de recursos

El plan económico diseñado por el Ejecutivo provincial definirá la distribución de partidas para obras públicas, salud,educación y seguridad, en un escenario marcado por el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional.

Entre las claves del proyecto que evaluarán los legisladores destacan:

Pedido de endeudamiento: Se espera la solicitud de autorización para emitir deuda pública por un monto estimado en 850 millones de dólares , destinados a cubrir vencimientos con acreedores internacionales e infraestructura.

Escala impositiva: La Ley Fiscal determinará los porcentajes de incremento que aplicará ARBA sobre los impuestos patrimoniales (Inmobiliario Urbano y Rural, y Patentes), además de definir eventuales modificaciones en Ingresos Brutos.

Gastos electorales y la negociación política

Al tratarse del cálculo de gastos para un año electoral, las partidas deberán prever el presupuesto para la organización de los comicios en el territorio bonaerense, en momentos donde la Legislatura discute reformulaciones en las reglas de juego, como la continuidad de las PASO provinciales.

Para lograr la sanción de la ley de leyes y la autorización de endeudamiento —que requiere mayorías calificadas—, el oficialismo deberá articular acuerdos que contemplen la distribución de fondos coparticipables a los municipios, los reclamos salariales de gremios estatales como ATE y el financiamiento de las intendencias de cara a 2027.