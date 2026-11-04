miércoles 04 de noviembre de 2026 - Edición Nº4610

Policiales y Judiciales | 4 nov 2026

SINIESTRO VIAL

Impactante vuelco de un camión en Ruta 2: el chofer sufrió fracturas graves

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 92,5, cerca de Samborombón y Chascomús. El conductor de 51 años perdió el control del vehículo y debió ser trasladado de urgencia.

El transporte terminó destrozado sobre la banquina derecha.
TAGS: VUELCO, ACCIDENTE, CHASCOMúS, SEGURIDAD VIAL, RUTA 2, CAMIóN, SAMBOROMBóN

Un vuelco de un camión sobre la Ruta 2 dejó como saldo un hombre de 51 años gravemente herido. El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 92,5, en sentido descendente hacia la Costa Atlántica, e implicó el despliegue de un operativo de asistencia y seguridad.

El vehículo involucrado, un camión Mercedes-Benz (dominio OXQ 024), circulaba por la autovía cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad. Como consecuencia de la maniobra, el transporte pesado volcó y terminó sobre la banquina derecha de la traza.

Múltiples fracturas y traslado de urgencia a Chascomús

Tras el impacto, personal médico y de emergencias acudió al lugar para asistir al chofer. Debido a la severidad del choque, los profesionales confirmaron que el hombre sufrió lesiones de consideración y múltiples fracturas, por lo que se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Municipal de Chascomús.

Operativo de seguridad vial

  • Corte parcial: Personal del Departamento Vial Samborombón procedió al corte preventivo del carril lento en sentido descendente hacia la Costa Atlántica.

  • Tránsito demorado: La restricción de carril generó demoras en la circulación mientras las grúas y los peritos realizaban las tareas para remover el rodado.

Investigación y causa penal

Las actuaciones del caso quedaron caratuladas como "lesiones por accidente". La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Brandsen, fuero que dispuso la realización de pericias mecánicas en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.

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