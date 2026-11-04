Impactante vuelco de un camión en Ruta 2: el chofer sufrió fracturas graves

Un vuelco de un camión sobre la Ruta 2 dejó como saldo un hombre de 51 años gravemente herido. El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 92,5, en sentido descendente hacia la Costa Atlántica, e implicó el despliegue de un operativo de asistencia y seguridad.

El vehículo involucrado, un camión Mercedes-Benz (dominio OXQ 024), circulaba por la autovía cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad. Como consecuencia de la maniobra, el transporte pesado volcó y terminó sobre la banquina derecha de la traza.

Múltiples fracturas y traslado de urgencia a Chascomús

#Policiales 🚨🛣️ Terrible choque en la Ruta 2 a la altura de La Plata: murieron un policía retirado y un motociclista Una nueva tragedia vial sacudió a la región de La Plata. Un violento choque ocurrido sobre la Ruta 2, a la altura de Etcheverry, dejó como saldo dos personas fallecidas: un policía retirado de 66 años que conducía un automóvil y un motociclista de 40. El impacto fue de tal magnitud que ambos murieron en el lugar. 📌 El siniestro: ocurrió este lunes por la noche, cerca de las 21.30, en el kilómetro 56 de la Autovía 2, en jurisdicción platense. 📌 Las víctimas: fallecieron el conductor de un Peugeot 207, un policía bonaerense retirado de 66 años, y un motociclista de 40 que circulaba en una Honda Twister. 📌 Fuerte impacto: los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero constataron que ambos hombres habían perdido la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas. 📌 Investigación en marcha: la Justicia ordenó realizar las pericias accidentológicas para establecer la mecánica del choque y determinar las circunstancias que provocaron la tragedia. 🚓🚑🚒 El siniestro generó un importante operativo sobre la Ruta 2, con la intervención de efectivos policiales, personal de emergencias y agentes encargados de ordenar la circulación. ⚖️ La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará reconstruir cómo se produjo el impacto entre el automóvil y la motocicleta. Las pericias sobre el lugar, la posición de los vehículos y otros elementos incorporados a la investigación serán claves para determinar la secuencia del accidente. 👉 https://t.co/3nPTk802dl 💬 ¿Qué medidas considerás necesarias para reducir los accidentes graves y las muertes en las rutas bonaerenses? #Ruta2 #LaPlata #Etcheverry #SeguridadVial #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Tras el impacto, personal médico y de emergencias acudió al lugar para asistir al chofer. Debido a la severidad del choque, los profesionales confirmaron que el hombre sufrió lesiones de consideración y múltiples fracturas, por lo que se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Municipal de Chascomús.

Operativo de seguridad vial

Corte parcial: Personal del Departamento Vial Samborombón procedió al corte preventivo del carril lento en sentido descendente hacia la Costa Atlántica.

Tránsito demorado: La restricción de carril generó demoras en la circulación mientras las grúas y los peritos realizaban las tareas para remover el rodado.

Investigación y causa penal

Las actuaciones del caso quedaron caratuladas como "lesiones por accidente". La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Brandsen, fuero que dispuso la realización de pericias mecánicas en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.