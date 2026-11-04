Condenaron a un docente en Coronel Dorrego: pedía fotos a una alumna de 14 años

Un profesor de la localidad de Coronel Dorrego fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en los delitos de grooming y producción de material de abuso sexual infantil. La resolución recayó sobre Franco Nahuel Sánchez, de 25 años, quien se desempeñaba como docente en la institución educativa a la que asistían las víctimas.

La causa se resolvió mediante la modalidad de juicio abreviado tras una exhaustiva investigación llevada adelante por la UFIJ N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, que logró acreditar los ciberdelitos cometidos contra alumnas menores de edad.

El modus operandi: Wi-Fi escolar y perfiles falsos

Según consta en el expediente judicial, los hechos comenzaron entre julio y septiembre de 2023. El imputado utilizaba la red Wi-Fi del propio establecimiento escolar y un perfil falso en la red social Instagram —bajo la identidad ficticia de "Ezequiel Hernández"— para contactar a una estudiante de 14 años.

Aprovechándose del vínculo previo y de su rol de autoridad, Sánchez entabló conversaciones de alto contenido sexual, propuso encuentros presenciales y exigió el envío de fotografías íntimas.

Asimismo, la Justicia probó que el 4 de septiembre de 2023 el docente les pagó $10.500 a la víctima y a una amiga de 15 años para que se tomaran imágenes de índole sexual y se las enviaran. El pago se materializó mediante transferencias bancarias para ser retiradas en cajeros automáticos en dos operaciones simultáneas.

Reglas de conducta y prohibición de acercamiento

Al tratarse de una pena en suspenso —que no implica el encarcelamiento efectivo de forma inmediata—, la magistrada interviniente le fijó a Sánchez una serie de estrictas reglas de conducta por el término de 3 años: