Milei reafirmó en Madrid su compromiso con “la libertad individual y la propiedad privada”

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este jueves de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, donde reafirmó su compromiso con la libertad y agradeció el respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. También se refirió al arbitraje iniciado por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental y al pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Al inicio de su intervención, el mandatario expresó sus condolencias por las 69 víctimas del accidente ferroviario en Toledo, entre ellas dos argentinos, y deseó una pronta recuperación a los heridos. También agradeció al Reino de España la invitación y su labor al frente de la secretaría pro tempore de la cumbre.

El líder libertario reafirmó la defensa de la vida, la libertad individual y la propiedad privada como principios rectores de su gobierno. Además, destacó los resultados de su gestión en materia de equilibrio fiscal, reducción de impuestos y desregulación, y señaló que las solicitudes de admisión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) superaron los 210.000 millones de dólares.

En el plano regional, advirtió que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”. También planteó que los programas de los organismos multilaterales deben justificar los recursos que reciben y evitar la superposición de mandatos y responsabilidades.

Al referirse a la cuestión Malvinas, el Presidente agradeció a los países iberoamericanos su respaldo al comunicado especial sobre las islas y su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido. Cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y señaló que el Gobierno inició procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra las empresas involucradas y sus directivos.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. https://t.co/hAfwucplhX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 5, 2026

Asimismo, ratificó que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un “objetivo permanente e irrenunciable” que la Argentina procura alcanzar “por medios pacíficos y conforme al derecho internacional”.

“Convoco a los líderes de Iberoamérica a poner la autoridad que recibimos de los ciudadanos al servicio de su libertad. La Argentina está lista para impulsar este camino junto a quienes quieran dejar atrás la decadencia. Vamos a devolverle a nuestros países la ambición de alcanzar la grandeza que su historia merece”, concluyó.

