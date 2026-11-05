Presupuesto 2027: proyectan gasto de $58,6 billones sin suba de alícuotas

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio el puntapié inicial para el debate económico del próximo año. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, encabezó en la Cámara de Diputados la presentación oficial del proyecto de Ley de Presupuesto General 2027, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento, contemplando un gasto total previsto de $58,6 billones.

El cónclave, llevado a cabo en el Auditorio del Anexo de la Cámara Baja en La Plata, contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario y del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, junto a titulares de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.

En el auditorio del Anexo de la @HCDiputadosBA junto a @magariovero recibimos al ministro de Economía bonaerense, @PabloJ_LopezOK, que vino a presentar los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento 2027. Estas iniciativas constituyen herramientas fundamentales para planificar los recursos de la Provincia, sostener la inversión pública en infraestructura, respaldar y fortalecer el entramado productivo y preservar la sostenibilidad fiscal y financiera. Comienza ahora una etapa de análisis y debate legislativo, en la que trabajaremos para construir los consensos necesarios que permitan avanzar en su aprobación, priorizando siempre el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses. — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 5, 2026

Un contexto de recesión y recorte de fondos nacionales

Durante la exposición, los funcionarios del Ejecutivo provincial recalcaron la complejidad del escenario fiscal, marcado por la caída de la actividad económica y el recorte de transferencias por parte de la Nación.

En ese sentido, la vicegobernadora Verónica Magario advirtió que la provincia de Buenos Aires acumula una pérdida de $31 billones en los últimos 35 meses, resultado de la caída de la recaudación tributaria y las deudas que la Administración Nacional mantiene con el distrito.

"Es un Presupuesto austero, sin grandes proyecciones debido a que no hay recaudación que permita hacerlas, y una Ley Impositiva sin aumento de alícuotas", enfatizó Magario ante los legisladores de los distintos bloques.

Ejes de inversión y asistencia municipal

Pese a las restricciones de recursos, el proyecto enviado por la gestión de Axel Kicillof sostiene la continuidad del estado de emergencia económica en el territorio bonaerense y prioriza el financiamiento de áreas críticas:

Salud y Educación: Partidas reforzadas para la compra de medicamentos e insumos alimentarios frente a la crisis.

Infraestructura y Seguridad: Sostenimiento de la obra pública y vial paralizada a nivel nacional.

Fondo de Seguridad: La Ley de Financiamiento incluye herramientas para respaldar el segundo semestre de 2027 con aportes directos para los municipios.

Asimismo, Magario remarcó el peso de la estructura productiva de la Provincia —que genera el 43% de la producción industrial y el 39% de la agropecuaria del país— e instó a las bancadas de la oposición a lograr un debate basado en "los consensos para tener un Presupuesto digno".

Lo que viene en la Legislatura

Con la exposición formal de las pautas macrofiscales concluye la etapa de presentación y se abre la negociación en las comisiones de Presupuesto e Impuestos de ambas cámaras. El oficialismo buscará articular acuerdos con los bloques opositores para obtener la aprobación del paquete normativo y la autorización de endeudamiento antes del cierre del período de sesiones ordinarias.