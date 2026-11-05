Hechos rechazó la empresa estatal de medicamentos: “Más estructuras y poca gestión”

El bloque de Senadores de Hechos ratificó su postura opositora en la Cámara Alta bonaerense y votó en contra de la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, la empresa estatal impulsada por el gobernador Axel Kicillof. Pese a la negativa de la bancada y otros sectores de la oposición, la iniciativa obtuvo media sanción por mayoría y fue girada a la Cámara de Diputados.

Desde el espacio político que lideran los hermanos Passaglia cuestionaron con dureza la apertura de un nuevo organismo estatal en medio del deterioro edilicio del sistema de salud y la parálisis prestacional de la obra social provincial.

Cuestionamientos a la gestión hospitalaria y a la crisis de IOMA

Al momento de fundamentar el voto negativo del bloque, la senadora Emilia Subiza puso en duda la capacidad técnica y económica del Ejecutivo para administrar un laboratorio de gran escala mientras persisten fallas estructurales en la atención pública.

"Me pregunto con qué capacidad el Gobierno decide crear un laboratorio cuando enfrenta una situación crítica en los recursos ya existentes. Me refiero al estado de muchos hospitales que sufren faltante crónica de insumos y problemas estructurales por una mala asignación presupuestaria", enfatizó Subiza.

La legisladora ejemplificó el escenario con el caso del Hospital San Felipe de San Nicolás, al que calificó en "situación de extrema decadencia", y sumó el presente del Instituto de Obra Médico Asistencial: "IOMA está en una crisis terminal, con copagos indebidos, atrasos en los pagos a prestadores y una deuda millonaria. Creemos que no hay que crear nuevas estructuras, primero hay que volver eficiente lo que tenemos".

"Más estructuras y muy poca gestión"

Por su parte, el presidente del bloque de senadores de Hechos, Marcelo Leguizamón, recordó que la iniciativa retoma un planteo presentado originalmente en 2024 y criticó la multiplicidad de entes administrativos en la provincia de Buenos Aires.

Leguizamón remarcó que una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) se rige por la Ley de Sociedades Comerciales y no por el régimen de la Administración Pública, advirtiendo sobre los riesgos en los controles: