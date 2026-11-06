Advierten que la derrota de Trump dificultará un rescate financiero de EE UU a Argentina

Un freno de mano geopolítico amenaza con complejizar el frente financiero internacional del Gobierno nacional. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) emitió un duro informe tras la derrota del Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones de medio término, advirtiendo que el triunfo demócrata en el Congreso norteamericano impactará directamente en el respaldo financiero a la Argentina, incluyendo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su exposición virtual en el 16° Foro ABECEB realizado en Buenos Aires, el vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la entidad, Gary Litman, planteó que el nuevo escenario político —que se efectivizará en enero de 2027— instalará un gobierno dividido en Washington que reducirá drásticamente la capacidad de rescate externo.

#Elecciones 🇺🇸🗳️ Trump sufrió una dura derrota electoral, pero evitó asumir responsabilidades Los demócratas consiguieron importantes triunfos en las elecciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos y Donald Trump buscó despegarse de los resultados. El mandatario sostuvo que su nombre no estaba en las boletas y atribuyó parte del traspié republicano al prolongado cierre del Gobierno federal. 📌 Los demócratas lograron victorias en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, en una jornada adversa para los candidatos republicanos. 📌 En Nueva York, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde y se convirtió en una de las figuras centrales de la jornada. 📌 Trump sostuvo que “no estar en la boleta” y el shutdown fueron las principales razones de las derrotas republicanas. 📌 El Presidente volvió a reclamar cambios en las reglas del Senado para terminar con el cierre del Gobierno y avanzar con la agenda republicana. 📊🤔 Los resultados fueron leídos como una señal de advertencia para el oficialismo estadounidense de cara a las elecciones legislativas de medio término de 2026. Los demócratas, en tanto, buscaron capitalizar las victorias en distritos clave tras una campaña atravesada por el costo de vida y las críticas a la administración republicana. 🥱 Trump evitó asumir como propio el revés y concentró sus cuestionamientos en factores externos a su liderazgo. El resultado abre ahora una nueva etapa de discusión dentro del Partido Republicano sobre la estrategia electoral y el impacto de la gestión presidencial en las próximas contiendas. 👉 https://t.co/0xjY4BpcBY 💬 ¿Estos resultados pueden modificar el escenario político estadounidense de cara a las elecciones de medio término? #DonaldTrump #EstadosUnidos #EleccionesIntermediasUSA #PoliticaInternacional #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 4, 2026

Menos margen para rescates del FMI y parálisis en Washington

El reporte de AmCham enfatiza que "el nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar en los cuatro ejes que hoy estructuran la relación bilateral". La toma de control parlamentario por parte de los demócratas dificultará la aprobación de iniciativas con partidas presupuestarias específicas o tratados integrales, como el acuerdo ARTI vinculado a minerales críticos y comercio preferencial.

Respecto al auxilio financiero, Litman remarcó dos puntos neurálgicos para la Casa Rosada:

Freno a multilaterales: Disminuirá la disposición de la administración estadounidense para utilizar el FMI u otros mecanismos de liquidez ante eventuales shocks cambiarios o externos.

Toma de decisiones más lenta: Un Congreso opositor ralentizará la velocidad de respuesta en política exterior y congelará nuevos acuerdos comerciales de gran escala.

Asimismo, la entidad corporativa manifestó preocupación por la imprevisibilidad que arrastraban las políticas arancelarias, a la que ahora se añade la inminente parálisis legislativa.

Exigencias en reformas y cautela corporativa

A pesar de las advertencias de índole financiera y legislativa, desde AmCham ratificaron su afinidad filosófica con la gestión de Javier Milei. El propio Litman definió al mandatario argentino como un líder que "no solo habla sino demuestra" su compromiso con la libre empresa y la reducción del Estado.

Sin embargo, la cámara empresarial dejó en claro que la diplomacia corporativa estadounidense mantendrá una postura rigurosa. Según el documento, Estados Unidos mantendrá una exigencia firme para que la Argentina acelere las reformas en materia de propiedad intelectual, normativa laboral y eliminación de barreras aduaneras como condición indispensable para sostener los beneficios comerciales vigentes.