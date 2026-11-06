Todo listo en PBA: “Esperamos que la visita del Papa sea una fiesta popular de fe”

La jefa de Asesores del gobernador bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, subrayó las dimensiones del nuevo operativo de asistencia y prevención que montó el Gobierno de la Provincia para recibir al Papa León XIV en los municipios de Almirante Brown y Luján.

¡Bienvenido Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires! 🔔🇦🇷 Queremos que se viva una gran fiesta popular en Luján y Almirante Brown 🫶🏻 🗓️9 de noviembre, 9 hs 📍 Visita al Cottolengo Don Orione 🗓️11 de noviembre, 10 hs 📍 Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján — Gobierno PBA (@BAProvincia) September 23, 2026

“Tenemos más de 30.000 personas trabajando activamente en el terreno. Esperamos vivir una jornada inolvidable que nos llene de esperanza y de futuro que es lo necesitamos en este tiempo tan difícil”, explicó la funcionaria.

En coordinación con la Jefatura de Asesores, los ministerios de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad e Infraestructura garantizarán 51 postas de cuidado (salud, hidratación, voluntarios, seguridad y localización de personas extraviadas en cada posta), 12 puestos médicos de avanzada, 34 puestos de hidratación, 4 hospitales de campaña, 45 ambulancias y 2 helicópteros sanitarios. Además, habrá 8 hospitales de referencia para emergencias.

Un equipo de voluntarios, organizado por el Episcopado, estará identificado con remeras amarillas para orientar a las y los peregrinos, brindar información sobre circulación y accesos, y facilitar la comunicación con los equipos de seguridad y salud.

El Gobierno provincial trabaja en la organización del evento junto a la Iglesia Católica y a los municipios de Almirante Brown y Luján.

Su llegada nos invita a recuperar el legado de Francisco, quien nos enseñó que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino. ¡Bienvenidos todos los argentinos y argentinas a la provincia de Buenos Aires! 🇦🇷 https://t.co/5b4OPW39an — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) November 4, 2026

El nuevo operativo de asistencia se da apenas unas semanas después de acompañar la 25 Peregrinación Juvenil a Luján que convocó a más de 2.800.000 peregrinos y peregrinas.

