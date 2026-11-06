Política | 6 nov 2026
Enorme expectativa
Todo listo en PBA: “Esperamos que la visita del Papa sea una fiesta popular de fe”
La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó el despliegue de la Provincia para recibir al Santo Padre en Claypole y Luján. “Tenemos más de 30.000 personas trabajando activamente en el terreno”, expresó.
La jefa de Asesores del gobernador bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, subrayó las dimensiones del nuevo operativo de asistencia y prevención que montó el Gobierno de la Provincia para recibir al Papa León XIV en los municipios de Almirante Brown y Luján.
¡Bienvenido Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires! 🔔🇦🇷 Queremos que se viva una gran fiesta popular en Luján y Almirante Brown 🫶🏻 🗓️9 de noviembre, 9 hs 📍 Visita al Cottolengo Don Orione 🗓️11 de noviembre, 10 hs 📍 Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján— Gobierno PBA (@BAProvincia) September 23, 2026
“Tenemos más de 30.000 personas trabajando activamente en el terreno. Esperamos vivir una jornada inolvidable que nos llene de esperanza y de futuro que es lo necesitamos en este tiempo tan difícil”, explicó la funcionaria.
En coordinación con la Jefatura de Asesores, los ministerios de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad e Infraestructura garantizarán 51 postas de cuidado (salud, hidratación, voluntarios, seguridad y localización de personas extraviadas en cada posta), 12 puestos médicos de avanzada, 34 puestos de hidratación, 4 hospitales de campaña, 45 ambulancias y 2 helicópteros sanitarios. Además, habrá 8 hospitales de referencia para emergencias.
Un equipo de voluntarios, organizado por el Episcopado, estará identificado con remeras amarillas para orientar a las y los peregrinos, brindar información sobre circulación y accesos, y facilitar la comunicación con los equipos de seguridad y salud.
El Gobierno provincial trabaja en la organización del evento junto a la Iglesia Católica y a los municipios de Almirante Brown y Luján.
Su llegada nos invita a recuperar el legado de Francisco, quien nos enseñó que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino. ¡Bienvenidos todos los argentinos y argentinas a la provincia de Buenos Aires! 🇦🇷 https://t.co/5b4OPW39an— Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) November 4, 2026
El nuevo operativo de asistencia se da apenas unas semanas después de acompañar la 25 Peregrinación Juvenil a Luján que convocó a más de 2.800.000 peregrinos y peregrinas.