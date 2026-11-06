Política | 6 nov 2026
EEUU
“Derrota arrolladora”: Jorge Taiana afirmó que “declina” el liderazgo de Donald Trump
El excancillar sostuvo que el revés electoral del Partido Republicano debilita la posibilidad de una ayuda extraordinaria al Gobierno argentino, además de condiciona a figuras de la derecha estadounidense.
El diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller, Jorge Taiana, se refirió a la “arrolladora” derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos, sus consecuencias políticas y el impacto que podría tener en el Gobierno de Javier Milei, aliado de Donald Trump.
“Es una fuerte derrota. Acá se votó contra Trump”, resumió el legislador en declaraciones a la AM 530 y además destacó los triunfos demócratas en estados tradicionalmente republicanos y el rechazo a las políticas migratorias del mandatario.
Según el exministro de Defensa, el resultado expresa una renovación generacional y un cuestionamiento al trumpismo, cuyo liderazgo “declina” y cuya proyección internacional comienza a retroceder.
🚨 " FUE UNA DERROTA AROLLADORA DE TRUMP Y DEL TRUMPISMO: QUEDA GOLPEADO Y SU LIDERAZGO DECLINA" @JorgeTaiana analizó el impacto geopolítico de las elecciones de mitad de término en EE.UU., donde los demócratas arrasaron y recuperaron el control total del Congreso: 💬 "A la gente no le cerró la economía ni las políticas de ajuste; el rechazo al trumpismo en el corazón de Estados Unidos fue profundo y rotundo".— Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) November 4, 2026
También señaló que el aumento de los precios, el combustible y el endeudamiento de los estadounidenses fueron factores centrales del revés electoral.
En relación con la Argentina, Taiana sostuvo que el Gobierno de Javier Milei enfrentará mayores dificultades para obtener respaldo financiero y político de Washington. “La política es equivocada”, afirmó, y vinculó el aumento del riesgo país con el rumbo económico libertario.
Además, indicó que la derrota de Trump debilita la posibilidad de una ayuda extraordinaria al Gobierno argentino y condiciona a figuras de la derecha estadounidense como el canciller Marco Rubio y el vicepresidente James Vance.
El excanciller consideró que el resultado también golpea la ofensiva de Trump contra Europa y su aspiración de liderazgo global. Entre otros factores, mencionó las tensiones con Irán, la posible revisión de la asistencia militar a Israel y los cuestionamientos al desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial. “Se pensaba que iban a perder. Bueno, perdieron mucho más”, concluyó.