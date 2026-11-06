“Derrota arrolladora”: Jorge Taiana afirmó que “declina” el liderazgo de Donald Trump

El diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller, Jorge Taiana, se refirió a la “arrolladora” derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos, sus consecuencias políticas y el impacto que podría tener en el Gobierno de Javier Milei, aliado de Donald Trump.

“Es una fuerte derrota. Acá se votó contra Trump”, resumió el legislador en declaraciones a la AM 530 y además destacó los triunfos demócratas en estados tradicionalmente republicanos y el rechazo a las políticas migratorias del mandatario.

Según el exministro de Defensa, el resultado expresa una renovación generacional y un cuestionamiento al trumpismo, cuyo liderazgo “declina” y cuya proyección internacional comienza a retroceder.

🚨 " FUE UNA DERROTA AROLLADORA DE TRUMP Y DEL TRUMPISMO: QUEDA GOLPEADO Y SU LIDERAZGO DECLINA" @JorgeTaiana analizó el impacto geopolítico de las elecciones de mitad de término en EE.UU., donde los demócratas arrasaron y recuperaron el control total del Congreso: 💬 "A la gente no le cerró la economía ni las políticas de ajuste; el rechazo al trumpismo en el corazón de Estados Unidos fue profundo y rotundo". — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) November 4, 2026

También señaló que el aumento de los precios, el combustible y el endeudamiento de los estadounidenses fueron factores centrales del revés electoral.

En relación con la Argentina, Taiana sostuvo que el Gobierno de Javier Milei enfrentará mayores dificultades para obtener respaldo financiero y político de Washington. “La política es equivocada”, afirmó, y vinculó el aumento del riesgo país con el rumbo económico libertario.

Además, indicó que la derrota de Trump debilita la posibilidad de una ayuda extraordinaria al Gobierno argentino y condiciona a figuras de la derecha estadounidense como el canciller Marco Rubio y el vicepresidente James Vance.

El excanciller consideró que el resultado también golpea la ofensiva de Trump contra Europa y su aspiración de liderazgo global. Entre otros factores, mencionó las tensiones con Irán, la posible revisión de la asistencia militar a Israel y los cuestionamientos al desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial. “Se pensaba que iban a perder. Bueno, perdieron mucho más”, concluyó.