Cementerio de La Plata: mejoras en infraestructura, accesos y seguridad

En el marco del plan de regularización y puesta en valor del Cementerio Municipal impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, la Municipalidad de La Plata completó una serie de obras de infraestructura y mejoras en el predio de Altos de San Lorenzo.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la remodelación del acceso de avenida 137, donde se instaló un portón destinado al ingreso de camiones, además de la puesta en valor del frente del establecimiento y la refacción de la iglesia.

Además, con el objetivo de mejorar la seguridad, se concretó el cierre de cuatro portones: los números 2, 8 y 12, ubicados sobre avenida 131, y el número 4, situado en la intersección de las calles 74 y 135.

Estas tareas se suman al nuevo osario municipal inaugurado en 2025 en el sector de avenida 137 entre las calles 72 y 74, destinado a proporcionar un espacio adecuado para el depósito de restos óseos humanos de manera ordenada y respetuosa.

La construcción cuenta con una estructura circular de hormigón armado de 22 metros de diámetro y 6,5 metros de profundidad, con tapas superiores que permiten acceder a su interior. Además, dispone de iluminación y forestación en su entorno.

Cabe recordar que, al asumir la actual gestión municipal, se hallaron más de 470 ataúdes con cadáveres en su interior y más de 3 mil bolsas de residuos con restos óseos humanos, que se estima corresponden a más de 13 mil personas. Ante esta situación, se inhumaron todos los ataúdes y se trasladaron los restos óseos al nuevo osario.

Digitalización y sistematización administrativa

Por otro lado, se avanzó en el proceso de modernización administrativa mediante la digitalización de más de 2 mil registros correspondientes a bóvedas, contribuyendo a la preservación documental y a la disponibilidad de información para la gestión.

Esta tarea constituye una primera etapa en la organización y sistematización de los registros históricos, facilitando su consulta, actualización y utilización como herramienta de gestión.

Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de un plan de georreferenciación del cementerio, orientado a identificar y localizar espacialmente las distintas parcelas, bóvedas y sectores.

En paralelo, se proyecta avanzar en el diseño de nuevos procesos administrativos y operativos, incorporando herramientas digitales que permitan mejorar la organización interna, optimizar la búsqueda de información y fortalecer la planificación, el control de la gestión y la cercanía con el vecino.

Plan de regularización de bóvedas

Desde el inicio de la gestión, se impulsó un proceso de evolución integral del Cementerio Municipal orientado a recuperar el orden de los registros históricos.

En ese marco, a comienzos de octubre la Municipalidad puso en marcha un plan de regularización de bóvedas y convocó a las personas con estos espacios a su cargo a realizar el correspondiente reempadronamiento actualizando la documentación correspondiente.

En este marco, se estableció un plazo de 90 días para que los responsables se presenten a verificar el estado de sus bóvedas y regularizar su situación y se dispuso como vía de comunicación el correo electrónico [email protected].

Según lo previsto, aquellas bóvedas cuyos responsables no se presenten dentro del período establecido serán abiertas para su posterior limpieza, puesta en valor y comercialización.