viernes 06 de noviembre de 2026 - Edición Nº4612

Política | 6 nov 2026

GIRO EN LA CAUSA

El fiscal Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni

La fiscalía concluyó que el patrimonio se justificó con Bitcoins previos a su gestión. Pidió al juez Lijo derivar la causa a Penal Económico por evasión.

Manuel Adorni.
TAGS: MANUEL ADORNI, BITCOIN, ENRIQUECIMIENTO ILICITO, GERARDO POLLICITA, EVASIóN TRIBUTARIA

Un giro decisivo se produjo en la causa judicial que investiga el patrimonio del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, aunque solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigarlo por presunta evasión tributaria.

La investigación penal se había iniciado tras la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, centrada en la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Tras analizar los dictámenes contables e informáticos, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pase del expediente de fuero.

La justificación con Bitcoins y el límite del fuero federal

En su dictamen, Pollicita remarcó que la figura penal de enriquecimiento ilícito exige de manera excluyente que el incremento patrimonial no justificado se haya producido durante el ejercicio de la función pública.

Frente a las inconsistencias detectadas en sus gastos, la defensa de Adorni presentó declaraciones rectificativas ante la ARCA (ex AFIP) por un total de 565.000 dólares, atribuyendo dicho monto a operaciones con Bitcoin realizadas entre los años 2014 y 2018.

Aunque el fiscal catalogó esa justificación como "poco verosímil", fundamentó que los peritajes tecnológicos y contables no lograron refutar la versión defensiva ni descartar que esos activos digitales pertenecieran a Adorni con anterioridad a su ingreso a la gestión pública. En consecuencia, la fiscalía determinó que se agotaron las causales para mantener el expediente dentro del fuero penal federal.

Criptoactivos bajo la lupa y posible evasión tributaria

A pesar de desestimar el enriquecimiento ilícito, la resolución de Pollicita no implica un sobreseimiento definitivo para el exfuncionario. El Ministerio Público Fiscal advirtió que persisten sospechas fundadas de que los dólares en efectivo,ingresos y activos virtuales operaron de forma irregular y "fuera del radar de la ARCA" durante años, configurando una posible infracción al Régimen Penal Tributario.

Asimismo, el fiscal solicitó extender la investigación sobre terceros y profesionales intervinientes en las operaciones de Adorni:

  • Desarrolladores y contratistas: Requerirá investigar la conducta tributaria de Leandro Miano, Pablo Feijoo y el contratista Matías Tabar.

  • Actuación notarial: Dispuso remitir antecedentes al Colegio de Escribanos porteño a fin de evaluar las eventuales irregularidades incurridas por la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

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