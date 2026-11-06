El fiscal Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni

Un giro decisivo se produjo en la causa judicial que investiga el patrimonio del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, aunque solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigarlo por presunta evasión tributaria.

La investigación penal se había iniciado tras la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, centrada en la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Tras analizar los dictámenes contables e informáticos, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pase del expediente de fuero.

#Corrupción ⚖️₿ Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: atribuyó sus dólares a ganancias en Bitcoin El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un extenso descargo ante la Justicia para responder por las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial. En un escrito de 77 páginas, su defensa negó que exista un enriquecimiento sin explicación y atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública. 📌 Adorni respondió los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. 📌 Su defensa sostuvo que las operaciones con Bitcoin comenzaron entre 2014 y 2018, antes de la apertura de sus cuentas en exchanges regulados. 📌 El exfuncionario presentó información sobre ocho direcciones de Bitcoin que, según su descargo, registraron movimientos durante aquellos años. 📌 También dio explicaciones sobre propiedades, vehículos, préstamos, gastos en efectivo y las refacciones de su vivienda en Indio Cuá. 🗒️ La presentación se produjo después de que un informe técnico incorporado al expediente señalara inconsistencias entre los ingresos, bienes y movimientos patrimoniales analizados. Ahora será la Justicia la que deberá evaluar si la documentación aportada resulta suficiente para justificar esas diferencias. 📃💰 La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Pollicita. La defensa sostiene que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene respaldo documental, contable y técnico; si las explicaciones no resultan satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia nuevas instancias procesales. 👉 https://t.co/ZYLtmBzBbj 💬 ¿Creés que la documentación presentada permitirá esclarecer las dudas sobre la evolución patrimonial de Adorni? #ManuelAdorni #Bitcoin #Justicia #Criptomonedas #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) September 21, 2026

La justificación con Bitcoins y el límite del fuero federal

En su dictamen, Pollicita remarcó que la figura penal de enriquecimiento ilícito exige de manera excluyente que el incremento patrimonial no justificado se haya producido durante el ejercicio de la función pública.

Frente a las inconsistencias detectadas en sus gastos, la defensa de Adorni presentó declaraciones rectificativas ante la ARCA (ex AFIP) por un total de 565.000 dólares, atribuyendo dicho monto a operaciones con Bitcoin realizadas entre los años 2014 y 2018.

Aunque el fiscal catalogó esa justificación como "poco verosímil", fundamentó que los peritajes tecnológicos y contables no lograron refutar la versión defensiva ni descartar que esos activos digitales pertenecieran a Adorni con anterioridad a su ingreso a la gestión pública. En consecuencia, la fiscalía determinó que se agotaron las causales para mantener el expediente dentro del fuero penal federal.

Criptoactivos bajo la lupa y posible evasión tributaria

A pesar de desestimar el enriquecimiento ilícito, la resolución de Pollicita no implica un sobreseimiento definitivo para el exfuncionario. El Ministerio Público Fiscal advirtió que persisten sospechas fundadas de que los dólares en efectivo,ingresos y activos virtuales operaron de forma irregular y "fuera del radar de la ARCA" durante años, configurando una posible infracción al Régimen Penal Tributario.

Asimismo, el fiscal solicitó extender la investigación sobre terceros y profesionales intervinientes en las operaciones de Adorni: