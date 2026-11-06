viernes 06 de noviembre de 2026 - Edición Nº4612

Política | 6 nov 2026

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

Avanza en la Legislatura bonaerense la creación de una guía para personas con discapacidad

El Senado dio media sanción al compendio multi-accesible de trámites y derechos. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados tras un duro cruce en el recinto.

Senado de la provincia de Buenos Aires.
TAGS: SENADO, LEGISLATURA BONAERENSE, DERECHOS, DISCAPACIDAD, NATALIA QUINTANA, GUíA ACCESIBLE

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción el último jueves al proyecto de ley que establece la creación de la Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad. La iniciativa, que contó con el respaldo de la mayoría del cuerpo, fue derivada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Presentada por la senadora radical Natalia Quintana, la norma busca resolver la dispersión informativa y las barreras burocráticas que sufren las personas con discapacidad al gestionar trámites vinculados a salud, educación, transporte,empleo, vivienda, beneficios impositivos y cobertura del IOMA.

"Garantizar que las personas con discapacidad conozcan sus derechos constituye una obligación estatal y una condición esencial para que esos derechos puedan ser ejercidos de manera autónoma, plena y efectiva", remarcó la autora de la propuesta.

Cruce político y debate en el recinto

Durante la discusión del proyecto se produjo un tenso intercambio entre bancadas. La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Arietto, adelantó el voto negativo de su espacio al señalar que "todos los bonaerenses van a tener que pagar esta guía", al tiempo que exhibió imágenes sobre el estado de la infraestructura vial en el conurbano.

La postura de la legisladora libertaria fue cuestionada por los senadores de Fuerza Patria, Sergio Berni y Amira Curi. En tanto, Quintana cruzó los cuestionamientos financieros al aclarar que la guía se distribuirá en formatos físico y digital: "Por suerte seguimos existiendo personas y partidos políticos que creemos en la importancia de cumplir con los derechos de equidad e inclusión".

Múltiples formatos, actualización obligatoria y entrega gratuita

El texto de la ley establece que la Guía no solo detallará los requisitos y canales de atención de cada trámite, sino que incorporará patrocinio jurídico gratuito y procedimientos para radicar reclamos por incumplimientos.

Para asegurar la accesibilidad universal, los contenidos deberán redactarse bajo los siguientes estándares:

  • Formatos adaptados: Lectura fácil, lenguaje claro, audio, Lengua de Señas Argentina (LSA) y Braille a demanda.

  • Compatibilidad digital: Caracteres ampliados y adaptaciones para software de lectura de pantalla.

  • Entrega obligatoria: Distribución gratuita junto con la tramitación o renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) mediante código QR o soporte físico.

  • Plataforma web: Actualización obligatoria de la información cada seis meses o en un plazo no mayor a 30 días tras una modificación normativa.

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