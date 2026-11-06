Avanza en la Legislatura bonaerense la creación de una guía para personas con discapacidad

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción el último jueves al proyecto de ley que establece la creación de la Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad. La iniciativa, que contó con el respaldo de la mayoría del cuerpo, fue derivada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Presentada por la senadora radical Natalia Quintana, la norma busca resolver la dispersión informativa y las barreras burocráticas que sufren las personas con discapacidad al gestionar trámites vinculados a salud, educación, transporte,empleo, vivienda, beneficios impositivos y cobertura del IOMA.

"Garantizar que las personas con discapacidad conozcan sus derechos constituye una obligación estatal y una condición esencial para que esos derechos puedan ser ejercidos de manera autónoma, plena y efectiva", remarcó la autora de la propuesta.

Cruce político y debate en el recinto

#Legislatura 💊🏛️ Hechos rechazó la empresa estatal de medicamentos: “Más estructuras y poca gestión” El bloque de senadores de Hechos votó en contra de la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, impulsado por el Gobierno de Axel Kicillof. La bancada cuestionó el gasto que implicaría la nueva estructura y puso el foco en las deficiencias de los hospitales y la situación de IOMA. 📌 La senadora Emilia Subiza cuestionó la capacidad técnica y económica del Ejecutivo para administrar un laboratorio de gran escala. 📌 La legisladora mencionó la falta crónica de insumos y los problemas estructurales de distintos hospitales, y puso como ejemplo la situación del Hospital San Felipe de San Nicolás. 📌 También apuntó contra la situación de IOMA, al mencionar copagos indebidos, atrasos con prestadores y una deuda millonaria. 📌 Marcelo Leguizamón, presidente del bloque de Hechos, advirtió sobre los controles de la futura SAPEM y cuestionó la creación de nuevas estructuras estatales. ❎ Desde el espacio que lideran los hermanos Passaglia sostuvieron que antes de avanzar con un nuevo organismo la Provincia debería mejorar el funcionamiento de las estructuras existentes. “Creemos que no hay que crear nuevas estructuras, primero hay que volver eficiente lo que tenemos”, planteó Subiza. 🗣️😡 Leguizamón, por su parte, cuestionó la gestión provincial y cerró su intervención con una dura definición: “Hay muchos anuncios, más estructuras y muy poca gestión”. Pese al rechazo de Hechos y otros bloques opositores, el proyecto obtuvo media sanción en el Senado bonaerense y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. 👉 https://t.co/M6E9OJGSnf 💬 ¿La Provincia necesita crear una empresa estatal de medicamentos o debería fortalecer primero las estructuras sanitarias existentes? #Hechos #IOMA #SaludPublica #SenadoBonaerense #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 5, 2026

Durante la discusión del proyecto se produjo un tenso intercambio entre bancadas. La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Arietto, adelantó el voto negativo de su espacio al señalar que "todos los bonaerenses van a tener que pagar esta guía", al tiempo que exhibió imágenes sobre el estado de la infraestructura vial en el conurbano.

La postura de la legisladora libertaria fue cuestionada por los senadores de Fuerza Patria, Sergio Berni y Amira Curi. En tanto, Quintana cruzó los cuestionamientos financieros al aclarar que la guía se distribuirá en formatos físico y digital: "Por suerte seguimos existiendo personas y partidos políticos que creemos en la importancia de cumplir con los derechos de equidad e inclusión".

Múltiples formatos, actualización obligatoria y entrega gratuita

El texto de la ley establece que la Guía no solo detallará los requisitos y canales de atención de cada trámite, sino que incorporará patrocinio jurídico gratuito y procedimientos para radicar reclamos por incumplimientos.

Para asegurar la accesibilidad universal, los contenidos deberán redactarse bajo los siguientes estándares: