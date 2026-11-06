Paraguay: destituyeron a Santiago Peña y quedó detenido

En una jornada histórica de extrema tensión institucional, el Senado de la República del Paraguay destituyó este viernes por unanimidad al presidente Santiago Peña. La resolución se dio tras un juicio político exprés derivado del colapso financiero del Ueno Bank, una causa que provocó un severo perjuicio a millones de ahorristas y desencadenó una profunda crisis económica y social.

Tras la votación de la Cámara alta, que contó con el respaldo de 44 senadores presentes y una sola ausencia, la fiscalía ordenó la inmediata detención de Peña en su residencia particular, acusado por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados a la entidad bancaria. Paralelamente, la Justicia libró la orden de arresto contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

Juicio político exprés y arresto del exmandatario

#URGENTE 🇵🇾🚨 Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay en medio del colapso bancario El presidente paraguayo Santiago Peña presentó este jueves su renuncia, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el cierre de Ueno Bank. El Congreso, que había iniciado el trámite de un juicio político, deberá ahora aceptar o rechazar la dimisión. 📌 Ueno Bank fue intervenido y entró en proceso de liquidación luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50 %. 📌 Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas después de que la aplicación de la entidad dejara de mostrar los saldos. 📌 El banco concentraba unos 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social destinados a jubilaciones y cobertura sanitaria. 📌 Si el Congreso acepta la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia y completar el mandato hasta 2028. 🗣️✍🏼 “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, expresó Peña. También pidió disculpas “al pueblo” por eventuales errores durante su gestión. 🏦💥 El colapso financiero provocó protestas y escenas de tensión frente a la sede central de Ueno Bank en Asunción y sus 75 sucursales. El Banco Central paraguayo confirmó el cierre de la entidad, mientras crece la incertidumbre entre los ahorristas y se profundiza una de las mayores crisis institucionales de los últimos años en Paraguay. 👉 https://t.co/zZ4bV9VxtO 💬 ¿Qué consecuencias políticas y económicas puede tener la renuncia de Peña para Paraguay? #SantiagoPeña #Paraguay #UenoBank #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 5, 2026

La destitución se concretó a pesar de que el jefe de Estado había presentado su renuncia el día jueves y solicitado este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. El Congreso rechazó la renuncia formal para avanzar con el juzgamiento institucional y negó el aplazamiento, por lo que Peña debió enviar a sus abogados a asumir la defensa técnica en su ausencia.

Con su expulsión, Peña —de 47 años— se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido vía juicio político desde la vuelta de la democracia en 1989, registrando como único antecedente la remoción de Fernando Lugo en junio de 2012.

Pedro Alliana asumió la Presidencia y prometió compensaciones

Tras la declaración de culpabilidad por mal desempeño de funciones, la línea de sucesión constitucional se activó de inmediato y el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró como nuevo presidente de la República del Paraguay.

Durante su primer mensaje a la ciudadanía, Alliana buscó llevar tranquilidad a los sectores afectados por el quiebre de la entidad financiera digital: