viernes 06 de noviembre de 2026 - Edición Nº4612

Internacionales | 6 nov 2026

CRISIS INSTITUCIONAL

Paraguay: destituyeron a Santiago Peña y quedó detenido

El Senado expulsó al mandatario en un juicio político exprés por el caso Ueno Bank. Pedro Alliana asumió la presidencia y prometió compensar a los ahorristas.

Santiago Peña.
TAGS: JUICIO POLíTICO, PARAGUAY, DETENCIÓN, SANTIAGO PEñA, UENO BANK, PEDRO ALLIANA

En una jornada histórica de extrema tensión institucional, el Senado de la República del Paraguay destituyó este viernes por unanimidad al presidente Santiago Peña. La resolución se dio tras un juicio político exprés derivado del colapso financiero del Ueno Bank, una causa que provocó un severo perjuicio a millones de ahorristas y desencadenó una profunda crisis económica y social.

Tras la votación de la Cámara alta, que contó con el respaldo de 44 senadores presentes y una sola ausencia, la fiscalía ordenó la inmediata detención de Peña en su residencia particular, acusado por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados a la entidad bancaria. Paralelamente, la Justicia libró la orden de arresto contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

Juicio político exprés y arresto del exmandatario

La destitución se concretó a pesar de que el jefe de Estado había presentado su renuncia el día jueves y solicitado este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. El Congreso rechazó la renuncia formal para avanzar con el juzgamiento institucional y negó el aplazamiento, por lo que Peña debió enviar a sus abogados a asumir la defensa técnica en su ausencia.

Con su expulsión, Peña —de 47 años— se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido vía juicio político desde la vuelta de la democracia en 1989, registrando como único antecedente la remoción de Fernando Lugo en junio de 2012.

Pedro Alliana asumió la Presidencia y prometió compensaciones

Tras la declaración de culpabilidad por mal desempeño de funciones, la línea de sucesión constitucional se activó de inmediato y el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró como nuevo presidente de la República del Paraguay.

Durante su primer mensaje a la ciudadanía, Alliana buscó llevar tranquilidad a los sectores afectados por el quiebre de la entidad financiera digital:

  • Compromiso con ahorristas: "Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente", aseveró el flamante jefe de Estado.

  • Proceso judicial: Afirmó que el Poder Ejecutivo colaborará de manera irrestricta con las investigaciones de la Fiscalía General para esclarecer la red de responsabilidades en torno al cierre de Ueno Bank, firma con la cual Peña había mantenido lazos comerciales en el pasado.

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