Vicente López intensifica la renovación de calles con nuevas obras en Villa Martelli y Florida Oeste

La Municipalidad Vicente López continúa con su plan de renovación de calles e inició nuevas obras en Villa Martelli y Florida Oeste, donde se reemplazará el pavimento deteriorado por nuevas calzadas de hormigón en calles de alta circulación. Los trabajos se suman a las obras ya realizadas en Villa Adelina, Munro, Villa Martelli, Florida y Vicente López, y forman parte de un plan que contempla nuevas intervenciones de repavimentación antes de fin de año.

“Estamos haciendo un plan de obras muy importante en todo el oeste de Vicente López, arreglando calles, dejando calles a nuevas. Estas son zonas en donde el tránsito pesado va haciendo de las suyas, así que requiere una inversión extra. Y eso es lo que estamos haciendo”, señaló la intendenta Soledad Martínez durante una recorrida por los trabajos en la calle Urquiza.

A diferencia de los arreglos habituales de bacheo y mantenimiento, estas intervenciones consisten en retirar por completo el viejo pavimento existente, junto con los cordones, y reconstruir las cuadras con hormigón. De esta manera, se busca dar una solución de fondo al desgaste de las calzadas causado por la circulación en esta zona de importante actividad industrial y comercial, con calles más resistentes y duraderas.

Las ubicaciones fueron definidas a partir de los reclamos de los vecinos y los relevamientos realizados por el Municipio. Se trata de sectores con circulación frecuente de vehículos y transporte pesado, debido a la presencia de fábricas, empresas y comercios que forman parte de la actividad productiva de ambos barrios.

La puesta a nuevo de estas calles forma parte de un plan más amplio de mejoras en el espacio público, que incluye trabajos en veredas, accesos peatonales y rampas de accesibilidad. Además de las más de 6500 rampas construidas en todo el partido, se completaron obras de recuperación de plazas y espacios públicos como el Paseo Baigorria y la Plazoleta Julio Martel, en Munro, y las plazas Vienni y de los Inmigrantes en Villa Martelli.

“Siempre decimos lo mismo: no son obras aisladas o puntuales, tenemos un plan en donde el espacio público va mejorando. Mejoramos las plazas, los espacios municipales. Este particularmente es el plan de este año de arreglo de calles, calles de hormigón. El trabajo del municipio tiene que estar ahí, cerca de cada rincón de Vicente López, para mejorar y poner en valor cada rincón”, completó la jefa comunal.