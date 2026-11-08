María Becerra hizo historia en el cierre de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la 35.ª edición de la Marcha del Orgullo en Argentina, donde tuvo a su cargo el cierre musical de una celebración que reunió a más de 2,5 millones de personas frente al Congreso de la Nación.

En una jornada atravesada por la música, la emoción y la reivindicación de derechos, la artista se sumó a una de las manifestaciones culturales y sociales más importantes del país, compartiendo su música con una multitud que celebró la diversidad, el amor y la libertad de expresión.

El show comenzó con “Dime Cómo Hago”, dando inicio a una presentación que encontró a María conectando con un público de distintas generaciones, en un escenario que trascendió lo estrictamente musical.

Para María, formar parte de esta celebración representa también una oportunidad de acompañar y visibilizar las luchas de una comunidad que históricamente ha defendido el derecho a amar, expresarse y vivir con libertad.

“El amor nunca debería ser motivo de miedo, vergüenza o discriminación. Todos merecemos vivir nuestra identidad y nuestros sentimientos con libertad, sin tener que pedirle permiso a nadie para ser quienes somos”, resaltó.

Este encuentro multitudinario llegó, además, en un momento de gran actividad artística para María, quien acaba de presentar “Tú sin yo”, su nuevo single estrenado el 5 de noviembre.

La canción, que explora las emociones de un vínculo atravesado por la distancia, el deseo y la imposibilidad de dejar ir, inaugura un nuevo capítulo en su universo musical, con una propuesta que profundiza su faceta más íntima y emocional.

Con este lanzamiento y sus próximos recitales en el Movistar Arena, María continúa dando forma a una nueva etapa de su carrera, en la que la evolución artística convive con una conexión cada vez más profunda con su público.

Su participación en la Marcha del Orgullo dejó una imagen que va más allá de un espectáculo: la de una artista que entiende la música como un espacio de encuentro, expresión y libertad, y que elige poner su voz al servicio de mensajes que trascienden el escenario.