El contexto externo no es el responsable del estancamiento

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDeSA-

El riesgo país está cerca de llegar a los 1.000 puntos básicos, muy por encima del nivel observado en países con situación macroeconómica mucho más desordenada que la argentina. La principal explicación es la incertidumbre que genera la posibilidad de que en las elecciones del año próximo el electorado opte por el retorno a las políticas populistas. En comparación con la situación actual, para una parte del electorado este tipo de políticas fue fuente de crecimiento económico, del empleo formal y del salario real, al menos hasta el 2012.

Un factor determinante de los buenos resultados económicos hasta el 2012 fue el contexto internacional derivado de la entrada de China al mercado mundial. Este cambio generó una inédita mejora en los términos de intercambio para la Argentina, es decir, los precios de los productos exportados aumentaron muy por encima de los precios de los precios que la Argentina pagaba por sus importaciones. En la actualidad, el contexto internacional luce muy perturbado por guerras comerciales y militares, intensos conflictos internos en los países, enormes déficits fiscales y la revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial.

La pregunta que cabe hacerse es cómo impacta esta situación internacional sobre los términos del intercambio que enfrenta la Argentina. Según datos del Ministerio de Economía tomando como base el año 2000 = 100 se observa que:

En 2012 los términos del intercambio externos alcanzaron un máximo de 167.

En 2024 habían bajado a 157.

En 2026 se recuperaron alcanzando 170.

Estos datos muestran que los términos de intercambio se ubican en la actualidad en un nivel similar al alcanzado en el 2012. Por lo tanto, más allá de las incertidumbres que prevalecen en el mundo, el estancamiento de la economía y el deterioro del mercado de trabajo no se pueden explicar por factores externos. Por el contrario, esta evidencia avala el planteo de que son las políticas internas las que están impidiendo aprovechar a pleno las oportunidades que el mundo le ofrece a la Argentina. El equilibrio fiscal, la integración al mundo y las desregulaciones son logros muy importantes. Pero insuficientes para impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido.

Un aspecto urgente por revisar son las políticas monetaria y cambiaria. La contracción monetaria y el mantenimiento del cepo generan tasas de interés muy altas y apreciación cambiaria. También opera en contra del crecimiento de la actividad económica el estancamiento del crédito al sector privado que se produjo a partir de comienzos de este año. La política antiinflacionaria está imponiendo costos muy elevados en materia de actividad.

Otro aspecto central es la prioridad que se le asigna a las reformas estructurales. Luego de la sanción de la ley de modernización laboral, el ritmo y la profundidad de estas transformaciones entraron en un aletargamiento. Es una señal negativa para la producción. En general se trata de reformas que requieren acuerdos políticos muy complejos y de largo plazo con los gobiernos provinciales. Por esta razón es esencial tener una actitud mucho más activa en materia de reformas estructurales más allá de los resultados electorales.

Ciertamente que el pasado plagado de incumplimientos y una oposición con ideas populistas contribuyen a un riesgo país elevado. La perturbación sobre la economía crece a medida que se aproximan las elecciones. Pero difícilmente se llegue a soluciones intensificando el enfrentamiento con la oposición o pidiendo paciencia a la población. Mucho más conducente es revisar las políticas internas para reactivar la producción y mejorar el empleo a fin de que la población perciba mejoras en su bienestar con hechos palpables. Los riesgos del inmovilismo son mayores que los riesgos que pueden emerger por intentar cambios de política en la dirección de profundizar el modelo.