Kicillof afirmó que el mensaje de León XIV marca “un camino imprescindible”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este lunes al Papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, partido de Almirante Brown, donde en compañía de su esposa Soledad Quereilhac le hizo entrega de algunos presentes.

El Gobernador Axel Kicillof recibió al Papa León XIV en su visita a Claypole. Desde la PBA nos sumamos a su mensaje de inclusión, a favor de los necesitados y en contra de la crueldad. https://t.co/YBaY8BsErT — Kicillofismo 🇦🇷 (@Kicillofismo) November 9, 2026

“Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza”, había subrayado a través de las redes sociales el mandatario.

En igual tono, recalcó que “en la provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad”.

“En su primera intervención en nuestro país, el Papa León XIV dejó un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar. Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible”.

En su primer intervención en nuestro país, el Papa León XIV dejó un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar. Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible. Mañana lo esperamos con los brazos abiertos para renovar este compromiso junto a nuestro pueblo. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

“Lo esperamos con los brazos abiertos para renovar este compromiso junto a nuestro pueblo ¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV!”, cerró.

“Es una alegría enorme recibir a León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca”, aludió el jefe del Estado bonaerense a la visita al establecimiento ubicado en Claypole.

En tanto, indicó que “como dijo el Papa, el progreso de una Nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad”.

Es una alegría enorme recibir a León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca. Como dijo el Papa, el progreso de una Nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad. Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo. ¡Le damos una vez más la bienvenida a nuestra provincia! — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

“Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo ¡Le damos una vez más la bienvenida a nuestra provincia!”, completó.