Misa de León XIV: exigen explicaciones por la carpa VIP para la farándula oficialista

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulon, apuntó contra la banalización protagonizada por empresarios, influencers, famosos y comunicadores alineados principalmente al PRO y a la Libertad Avanza, en el marco de la ceremonia religiosa encabezada por el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

Angie Landuburu, la pareja de Augusto Marini, el dueño de Carajo y Blender, desde el VIP que se armo la casta y elite argentina para ver al Papa Cafe, sanguchitos, jugos, brunch, tapados del sol Afuera, los voluntarios, viendo todo a decenas y decenas de metros Vendian el "pase" como si fuera el Lollapalooza, no es raro, es la misma productora DF Entertainment Yanina Latorre, Pampita, Analia Franchin, Cristina Perez otras que tuvieron el tratamiento de privelegio — Antiponzista (@PonzistaAnti) November 9, 2026

“Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa”, expuso.

Asimismo, indicó que “en el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de Leon XIV al país ni su mensaje”.

“Por eso presentamos un pedido de informes para que el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expliquen: ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, completó el legislador santafesino.

DE PRIVILEGIOS, FARISEOS, NEGOCIADOS Y VERGÜENZA Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa. En el gobierno nacional y el de la ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de Leon XIV al país ni su mensaje. Por eso presentamos un pedido de informes para que @pabloquirno y @KarinaMileiOk expliquen: ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste? — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 9, 2026

La letra del proyecto reclama “explicaciones detalladas” sobre: “A) Invitados VIP A.1. Sobre los sectores diferenciados del predio (VIP, preferencial, autoridades, prensa, backstage) informe capacidad total, ubicación, cantidad de carpas y de personas efectivamente acreditadas en cada uno. A.2. Sobre las personas invitadas o acreditadas a sectores VIP o preferenciales, indicar listado total y que área cursó cada invitación, el carácter en que fue invitada (funcionario, legislador, magistrado, representante de culto, empresario, figura del espectáculo, la moda o los medios, familiar o allegado, otro) y el sector asignado”.

“ A.3. Criterios objetivos o protocolo aplicados para elegir a los invitados y asignar ubicaciones, funcionario que los aprobó y acto administrativo que los formalizó. A.4. Cupos asignados a cada institución (Estado Nacional, Gobierno de la Ciudad, Iglesia, Nunciatura, contratistas y otros)”, puntualiza.

Del mismo modo, se pide explicar “la diferencia entre los aproximadamente cuatro mil invitados VIP estimados en el pliego de la contratación 79-0012-CDI26 y los doscientos cincuenta invitados que, según se informó, correspondían a Nación y a la Ciudad” y “para las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, y para los acompañantes de funcionarios y legisladores: quién cursó cada invitación, fundamento de interés público que la motivó y si cumplieron algún rol en la ceremonia”.

Finalmente, se indaga en las contrataciones, su “costo total, estimado y definitivo, de la misa y la vigilia, con desglose por rubro y proveedor”, además del “Catering VIP” previsto en el pliego y todo otro servicio de alimentos y bebidas: cantidad de servicios contratados y efectivamente prestados.

