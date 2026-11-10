Abel Pintos y su “profunda emoción y alegría” por cantar para el Papa

El cantante Abel Pintos no ocultó su emoción por la experiencia de haber cantado para el Papa León XIV, en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, partido de Almirante Brown.

“Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, expresó el artista bahiense a través de sus redes sociales.

Asimismo, dijo que “fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”.

“Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”, anexó.

Y cerró: “Gracias Dios. Aguante la fe. Amar es para valientes”.