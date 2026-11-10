martes 10 de noviembre de 2026 - Edición Nº4616

Política | 10 nov 2026

Visita histórica

Diego Santilli condenó las “lecturas parciales” del mensaje de León XIV

El jefe de Gabinete sostuvo que “es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa”.

Primera línea oficialista.
TAGS: OPOSICION, DIEGO SANTILLI, LEON XIV, DISCAPACITADOS, MONUMENTO A LOS ESPAñOLES

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, no se dio por aludido en torno al mensaje del Papa León XIV sobre la corrupción, educación y la situación social de la Argentina, pero arremetió contra los dirigentes opositores “que buscan sacar provecho” de la prédica del Sumo Pontífice.

“Estamos en un mundo con muchas complicaciones, con muchos enfrentamientos bélicos no queridos. Es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa”, se quejó el ministro coordinador luego de la misa en el Monumento a los Españoles.

En este sentido, el funcionario condenó las “lecturas parciales” de la palabra del líder de la Iglesia Católica mundial y apuntó contra quienes intentan “quedarse con una cuota” de sus declaraciones.

En concreto, Santilli rechazó la lectura de varios dirigentes que interpretaron las palabras de Robert Prevost como un cuestionamiento diario a las políticas del Gobierno de Javier Milei, especialmente por sus referencias a la pobreza, la situación de los jubilados, la educación y la necesidad de poner límites al poder.

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