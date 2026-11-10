Diego Santilli condenó las “lecturas parciales” del mensaje de León XIV

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, no se dio por aludido en torno al mensaje del Papa León XIV sobre la corrupción, educación y la situación social de la Argentina, pero arremetió contra los dirigentes opositores “que buscan sacar provecho” de la prédica del Sumo Pontífice.

“Estamos en un mundo con muchas complicaciones, con muchos enfrentamientos bélicos no queridos. Es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa”, se quejó el ministro coordinador luego de la misa en el Monumento a los Españoles.

En este sentido, el funcionario condenó las “lecturas parciales” de la palabra del líder de la Iglesia Católica mundial y apuntó contra quienes intentan “quedarse con una cuota” de sus declaraciones.

#Escándalo 😡🔥 Misa de León XIV: exigen explicaciones por la carpa VIP para la “farándula oficialista” La presencia de empresarios, influencers, famosos y comunicadores en un sector VIP durante la ceremonia encabezada por León XIV en el Monumento a los Españoles llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para conocer quién decidió las invitaciones, bajo qué criterios y quién afrontó los gastos. 📌 Paulón denunció que se montó un sector VIP con catering mientras “cientos de periodistas” acreditados quedaron afuera. 📌 El proyecto exige identificar a las personas invitadas a los sectores VIP y preferenciales, qué organismo cursó cada invitación y en qué carácter participaron. 📌 También reclama conocer los criterios y protocolos utilizados para seleccionar a los invitados y los cupos asignados a Nación, Ciudad, Iglesia, Nunciatura y contratistas. 📌 El pedido apunta además al costo total de la misa y la vigilia, con el detalle de proveedores, y específicamente al servicio de catering VIP contemplado en la contratación. 🏛️🤔 Entre los interrogantes planteados aparece una diferencia que Paulón pide aclarar: el proyecto menciona aproximadamente 4.000 invitados VIP estimados en el pliego de contratación frente a los 250 que, según la información citada por el legislador, correspondían a Nación y Ciudad. 🗣️🫵🏻 El diputado socialista solicitó que el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, den explicaciones. El pedido también busca determinar qué fundamento de interés público tuvieron las invitaciones a figuras del espectáculo, la moda y los medios y si esas personas desempeñaron algún rol durante la ceremonia. 👉 https://t.co/EUBwZO6XAj 💬 ¿Creés que el Gobierno debería informar públicamente quiénes accedieron al sector VIP, bajo qué criterio y quién pagó los gastos? #LeonXIV #EstebanPaulon #Congreso #VisitaPapal #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

En concreto, Santilli rechazó la lectura de varios dirigentes que interpretaron las palabras de Robert Prevost como un cuestionamiento diario a las políticas del Gobierno de Javier Milei, especialmente por sus referencias a la pobreza, la situación de los jubilados, la educación y la necesidad de poner límites al poder.