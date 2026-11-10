Mariano Cascallares destacó la bendición papal a Almirante Brown: “Marca imborrable”

Veinticuatro horas después de la inolvidable visita del Papa León XIV a Almirante Brown, el diputado provincial Mariano Cascallares puso en valor el hecho histórico y la trascendencia de que Su Santidad bendijera al distrito del Conurbano sur, al tiempo que también destacó y agradeció el inmenso trabajo de todo el equipo municipal, así también como la masiva participación en comunidad de decenas de miles de vecinos.

¡ALMIRANTE BROWN DISTRITO PAPAL! Repasamos imágenes de la histórica visita de su Santidad León XIV este 9 de noviembre al querido Cottolengo Don Orione. Su Santidad recorrió las localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco y Claypole dejando un recuerdo y una marca imborrables en todo nuestro Pueblo. Deseamos fervientemente que la palabra el Papa nos una como comunidad para transitar juntos un futuro de mayor dignidad e igualdad de oportunidades. #BrownConVos — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) November 10, 2026

En efecto, el legislador mencionó que cada detalle funcionó como se había previsto y planificado durante semanas, desde el ingreso del Sumo Pontífice por Ruta 4 a la altura de Malvinas Argentinas, hasta su histórico paso por el nuevo Viaducto “Papa Francisco”; continuando con el tránsito por la Rotonda de El Vapor, e incluyendo el ingreso a lo largo de 700 metros en Papamóvil al Pequeño Cottolengo de Claypole.

Una mención aparte merece el “perfecto funcionamiento” de la Posta del Encuentro Papal en el Parque Don Orione, justo al lado de los tanques que lucen las imágenes de León XIV, Francisco y el Santo Don Orione. Allí miles de vecinos participaron de una vigilia histórica, y fueron protagonistas como todos quienes colmaron los costados del Camino de Cintura para esperar y saludar al Papa.

También se mencionó como “muy positivo” todo el desempeño del Centro de Operaciones Municipal (COM), y del Centro de Operaciones Especiales que se montó de la Casa de la Cultura "Luis Sandrini" de Don Orione, como de todo el Sistema de Emergencias Médicas 107 AB.

“Queremos agradecer a las y los voluntarios que fueron protagonistas de la visita de Su Santidad a Almirante Brown. A todo el equipo del Municipio incluyendo a las Delegaciones Municipales, y especialmente a las Secretarías de Prevención y Seguridad Ciudadana, de Salud, de Gestión Descentralizada, Relaciones con la Comunidad y al Instituto Municipal de las Culturas Brown”, enumeró Cascallares.

Agradeció también “a los queridos Bomberos, y a todos los equipos sanitarios y de seguridad que cuidaron a nuestra gente desde mucho antes de la llegada del Papa. Una mención especial para el equipo de la comuna browniana que tiene trabajando desde hace semanas para que todo esto salga muy bien, y que en las últimas horas se desplegó en las localidades, en el Parque Don Orione y en toda la zona de recorrida del Papa”.

Compartimos algunas imágenes de la histórica jornada de este lunes 9 de noviembre, en la que el Papa León XIV bendijo a nuestro distrito y especialmente a esa querida institución que es el querido Pequeño Cottolengo Don Orione. @Kicillofok @CrisAlvarezRod @JuanoFabiani @larroqueandres @nicolaspj80 #BrownConVos — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) November 9, 2026

Mariano Cascallares insistió en destacar el carácter “histórico” de la visita papal al mencionar que “Su Santidad recorrió las localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco y Claypole dejando un recuerdo y una marca imborrable en todo nuestro pueblo”. También destacó el rol “de nuestro querido obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones”.

“Deseamos fervientemente que la palabra el Papa nos una como comunidad para transitar juntos un futuro de mayor dignidad e igualdad de oportunidades. Siempre nos encontrarán transitando ese camino”, finalizó Mariano Cascallares.