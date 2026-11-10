martes 10 de noviembre de 2026 - Edición Nº4616

Política | 10 nov 2026

POLÉMICA

Jorge Macri tras la carpa VIP en la misa del Papa: “Las medialunas y budines estuvieron de más”

El jefe de Gobierno buscó minimizar el escándalo por el catering exclusivo en la misa de León XIV pero reconoció excesos. La oposición exige explicaciones en el Congreso.

Jorge Macri recibe al Sumo Pontífice junto a su familia.
TAGS: JORGE MACRI, PALERMO, LEÓN XIV, CARPA VIP

La multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo sumó en las últimas horas una fuerte controversia política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rompió el silencio tras las severas críticas opositoras sobre la instalación de una carpa VIP con servicio de catering destinada a autoridades, figuras de la farándula y personal afectado al operativo.

En declaraciones radiales, el mandatario de la Ciudad admitió posibles deslices en la organización del espacio preferencial: “Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más; yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, señaló, aunque de inmediato buscó relativizar los cuestionamientos al afirmar que "tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea".

La defensa del Ejecutivo porteño

Jorge Macri justificó la presencia del sector reservado al explicar que el objetivo central era brindar asistencia logística durante una jornada extensa. Según detalló, el espacio estaba destinado a albergar a miembros de la Iglesia, funcionarios y trabajadores de seguridad o logística que debieron permanecer durante largas horas en el predio debido a los cortes de tránsito.

Sin embargo, el reconocimiento sobre el servicio de alimentos no logró frenar la ola de cuestionamientos procedentes de distintos sectores de la Cámara de Diputados de la Nación.

Dura embestida de la oposición en el Congreso

Las críticas por el sector exclusivo y el financiamiento de la jornada escalaron rápidamente en el ámbito legislativo:

  • Pedido de informes: El diputado nacional Esteban Paulón solicitó la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno, para que brinden explicaciones. "En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje. ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?", objetó el legislador.

  • Denuncias por el presupuesto: Por su parte, la diputada Marcela Pagano apuntó directamente contra la contratación general del escenario de la misa. "Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000", denunció en sus redes sociales.

  • Cuestionamiento de sectores aliados: En la misma línea, el diputado Pablo Juliano repudió la existencia de una zona preferencial en un acto religioso popular, profundizando el debate sobre los gastos del evento.

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