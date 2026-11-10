Jorge Macri tras la carpa VIP en la misa del Papa: “Las medialunas y budines estuvieron de más”

La multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo sumó en las últimas horas una fuerte controversia política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rompió el silencio tras las severas críticas opositoras sobre la instalación de una carpa VIP con servicio de catering destinada a autoridades, figuras de la farándula y personal afectado al operativo.

En declaraciones radiales, el mandatario de la Ciudad admitió posibles deslices en la organización del espacio preferencial: “Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más; yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, señaló, aunque de inmediato buscó relativizar los cuestionamientos al afirmar que "tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea".

#Escándalo 😡🔥 Misa de León XIV: exigen explicaciones por la carpa VIP para la “farándula oficialista” La presencia de empresarios, influencers, famosos y comunicadores en un sector VIP durante la ceremonia encabezada por León XIV en el Monumento a los Españoles llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para conocer quién decidió las invitaciones, bajo qué criterios y quién afrontó los gastos. 📌 Paulón denunció que se montó un sector VIP con catering mientras “cientos de periodistas” acreditados quedaron afuera. 📌 El proyecto exige identificar a las personas invitadas a los sectores VIP y preferenciales, qué organismo cursó cada invitación y en qué carácter participaron. 📌 También reclama conocer los criterios y protocolos utilizados para seleccionar a los invitados y los cupos asignados a Nación, Ciudad, Iglesia, Nunciatura y contratistas. 📌 El pedido apunta además al costo total de la misa y la vigilia, con el detalle de proveedores, y específicamente al servicio de catering VIP contemplado en la contratación. 🏛️🤔 Entre los interrogantes planteados aparece una diferencia que Paulón pide aclarar: el proyecto menciona aproximadamente 4.000 invitados VIP estimados en el pliego de contratación frente a los 250 que, según la información citada por el legislador, correspondían a Nación y Ciudad. 🗣️🫵🏻 El diputado socialista solicitó que el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, den explicaciones. El pedido también busca determinar qué fundamento de interés público tuvieron las invitaciones a figuras del espectáculo, la moda y los medios y si esas personas desempeñaron algún rol durante la ceremonia. 👉 https://t.co/EUBwZO6XAj 💬 ¿Creés que el Gobierno debería informar públicamente quiénes accedieron al sector VIP, bajo qué criterio y quién pagó los gastos? #LeonXIV #EstebanPaulon #Congreso #VisitaPapal #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

La defensa del Ejecutivo porteño

Jorge Macri justificó la presencia del sector reservado al explicar que el objetivo central era brindar asistencia logística durante una jornada extensa. Según detalló, el espacio estaba destinado a albergar a miembros de la Iglesia, funcionarios y trabajadores de seguridad o logística que debieron permanecer durante largas horas en el predio debido a los cortes de tránsito.

Sin embargo, el reconocimiento sobre el servicio de alimentos no logró frenar la ola de cuestionamientos procedentes de distintos sectores de la Cámara de Diputados de la Nación.

Dura embestida de la oposición en el Congreso

Las críticas por el sector exclusivo y el financiamiento de la jornada escalaron rápidamente en el ámbito legislativo: