El papa León XIV parafraseó a Francisco en Córdoba: “Sigan haciendo lío”

En el cierre de su paso por la provincia de Córdoba, el papa León XIV encabezó un multitudinario encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde dejó definiciones de fuerte impacto eclesial y social. Frente a obispos,sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales, el Santo Padre evocó la figura de su antecesor, el papa Francisco, y lanzó una clara advertencia sobre la misión de la institución: "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. La Iglesia no es un negocio ni una ONG. Está enviada a llevar a todos a Cristo; si alguna vez no llevara a Jesús, sería una Iglesia muerta".

Las actividades en suelo cordobés comenzaron por la mañana con una multitudinaria misa celebrada en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, la cual congregó a cerca de 800 mil personas, según estimaciones oficiales. Posteriormente,el pontífice recorrió el centro de la capital a bordo del papamóvil entre ovaciones de los fieles.

#VisitaPapal 🇻🇦🙏 Desde Córdoba, León XIV convocó a una evangelización “con acento argentino” Una multitud acompañó al papa León XIV en Córdoba. Unos 650 mil fieles se congregaron en la Escuela de Aviación Militar para participar de la misa en la que el Pontífice llamó a evangelizar siguiendo el ejemplo de los santos y beatos que dejaron su huella en la Argentina. 📌 León XIV destacó la “unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”. 📌 Recordó especialmente al cura Brochero y a Mama Antula, los dos santos argentinos canonizados por el papa Francisco. 📌 También evocó a figuras como Eduardo Pironio, Mamerto Esquiú, María Ludovica de Angelis, Crescencia Pérez, Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá, entre otros. 📌 El Papa convocó a llevar la evangelización a la vida cotidiana: “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”. 🗣️✝️ Durante su homilía, León XIV sostuvo que la santidad está inseparablemente vinculada con una vocación misionera y destacó que el testimonio de vida es una de las principales formas de transmitir la fe. Ante la multitud, llamó a asumir los desafíos de cada época como una oportunidad para construir una sociedad más fraterna y solidaria. 📿 Al finalizar la celebración, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, agradeció la histórica presencia del Pontífice. León XIV le entregó un cáliz para la arquidiócesis, impartió su bendición apostólica y entonó junto a los fieles el Salve Regina antes de retirarse hacia la casa arzobispal. 👉 https://t.co/HVmfKe2ZdR 💬 ¿Qué mensaje de la visita de León XIV a la Argentina te resultó más significativo? #LeonXIV #Cordoba #Papa #IglesiaCatolica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

La atención espiritual de los sectores vulnerables

Durante su alocución en la Catedral frente a la Plaza San Martín, León XIV enfatizó que la respuesta del clero ante las urgencias sociales debe ser integral y no limitarse únicamente a la asistencia material.

Cita a Francisco: "La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual" , sostuvo al retomar una célebre frase de Jorge Bergoglio.

Llamado a la acción: Exhortó a los religiosos a mantener vivo el compromiso comunitario y remarcó: "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío" .

Fidelidad y vocación: Pidió a la feligresía cuidar la vocación frente al cansancio y la rutina: "Tengamos el valor de reconocer con claridad en qué no le hemos sido fieles a Dios y ponerlo delante de su misericordia".

El recuerdo del Cura Brochero y su experiencia personal

En un tramo emotivo del discurso, el pontífice relacionó los testimonios brindados por los religiosos locales con su reciente internación y la figura histórica de San José Gabriel del Rosario Brochero.

"Me hicieron pensar en mi reciente hospitalización y en el Cura Brochero, que aún enfermo de lepra seguía sirviendo a su pueblo. Usar la tecnología para seguir predicando al pueblo es maravilloso", expresó León XIV.

Finalmente, el Papa concluyó su mensaje remarcando que la capacidad de evangelizar reside en la vivencia del testimonio diario: "Las fuerzas pueden debilitarse, pero la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el poder de Dios".