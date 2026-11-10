La ONU tomó una decisión que congela el plan electoral de Cristina

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerró su período de sesiones ordinarias a principios de noviembre de 2026 sin abordar el planteo presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, la resolución sobre el reclamo internacional de la exmandataria quedó postergada y recién podría ser evaluada en el próximo ciclo del organismo, previsto para marzo de 2027.

La presentación judicial ante el organismo internacional fue impulsada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, con el objetivo de revisar los efectos de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad —sentencia que quedó firme por la Corte Suprema en junio de 2025—. La ex jefa de Estado cumple actualmente la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su residencia de San José 1111.

#Elecciones2027 🗳️🔥 Cristina Kirchner no descartó ser candidata en 2027: “¿Por qué no?” Cristina Fernández de Kirchner volvió a dejar abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2027. En una entrevista con The Washington Post, la titular del Partido Justicialista supeditó esa posibilidad a recuperar sus derechos políticos, mientras volvió a cuestionar su condena judicial. 📌 Ante la consulta sobre una eventual postulación, CFK respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. 📌 Actualmente cumple seis años de arresto domiciliario y pesa sobre ella una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. 📌 Comparó su situación con la de Lula da Silva y reveló el consejo que recibió del presidente brasileño: “Hacé ejercicio y no te deprimas”. 📌 También pronosticó que Donald Trump perderá las elecciones en Estados Unidos y cuestionó su respaldo a gobiernos de derecha en América Latina. 🗣️🗞️ La expresidenta trazó además un duro diagnóstico sobre la situación argentina. Afirmó que muchos ciudadanos están frustrados porque “sus vidas no han mejorado” y porque el dinero no les alcanza hasta fin de mes. ⚖️❎ CFK volvió asimismo a rechazar la condena en su contra y cuestionó al sistema judicial argentino. Su eventual candidatura, de todos modos, está condicionada a que pueda revertir la inhabilitación que actualmente le impide competir por cargos públicos. 👉 https://t.co/Jt3EjyiGDE 💬 ¿Qué impacto tendría en el escenario político de 2027 una eventual candidatura de Cristina Kirchner? #CristinaKirchner #Elecciones2027 #Peronismo #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 2, 2026

Los tres ejes clave del planteo internacional

La estrategia legal de la ex presidenta busca que la ONU emita dictámenes y medidas cautelares urgentes focalizadas en tres demandas centrales:

Restablecimiento de derechos políticos: Suspender de manera temporal la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, despejando el camino para una eventual candidatura de cara a los comicios de 2027.

Flexibilización del arresto domiciliario: Cuestionar las condiciones del cumplimiento de la pena, solicitando la quita del dispositivo electrónico (tobillera) y la morigeración del régimen de visitas.

Integración judicial: Reclamar por la conformación de la Corte Suprema y la integración del tribunal de casación.

A pesar del cierre del período ordinario, en el entorno de la exmandataria sostienen que el Comité de la ONU podría expedirse antes del receso formal de marzo debido a la urgencia invocada en el pedido de cautelar. No obstante, los especialistas advierten que los trámites ante el organismo suelen demorar entre dos y tres años y que sus pronunciamientos tienen carácter de recomendación, sin facultades directas para anular sentencias de la Justicia argentina.

Misión internacional en Estados Unidos

En paralelo a la vía diplomática en Ginebra, la dirigencia afín a la ex jefa de Estado desplegó una ofensiva política en el exterior. Una delegación del comité internacional "Cristina Libre" —integrada por Jorge Taiana, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi— viajó a Estados Unidos para exponer la denuncia de "proscripción judicial".

Durante la gira, la comitiva mantuvo reuniones en ámbitos académicos, universidades y centros de estudios de Washington y Nueva York, buscando sumar respaldo internacional a la denuncia de vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.